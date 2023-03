Oberliga Niederrhein: Zweiter Zugang - ETB holt Talent vom FC Kray zurück

Der ETB SW Essen hat seinen zweiten Zugang für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein präsentiert.

In der Oberliga Niederrhein ist der ETB SW Essen an diesem Wochenende spielfrei, da die Partie gegen die SF Baumberg aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht ausgetragen werden kann.

Abseits des Platzes ist der ETB bei seinen Planungen wieder ein Stück voran gekommen. Nach Sekvan Azad Rascho vom Stadtrivalen SpVgg Steele (Landesliga Niederrhein 3) wurde nun der zweite Spieler an den Uhlenkrug geholt.

Denn der im defensiven Mittelfeld flexibel einsetzbare Almedin Gusic kehrt vom FC Kray zurück zum ETB. Der 19-Jährige spielte in der C- und B-Jugend für die Schwarz-Weißen, ehe er nach Kray wechselte.

In dieser Spielzeit kam er bisher auf 26 Einsätze in der Oberliga Niederrhein und erzielte dabei drei Tore.

ETB-Coach Damian Apfeld betont: „Wir freuen uns, mit Almedin Gusic einen weiteren sehr talentierten Essener Jungen von unserem Weg überzeugt zu haben. Es ist schön, dass er als ehemaliger ETB-Jugendspieler wieder den Weg zurück zum Uhlenkrug gewählt hat. Seine körperliche Robustheit und gute Zweikampfführung werden uns im Defensivverbund noch mal verstärken. Almedin hat mich in der letzten Saison als U19-Spieler schon überzeugt. Ich habe ihn als Krayer Trainer dann in den Endspielen um den Klassenerhalt in der Oberliga schon über die volle Distanz eingesetzt. In dieser Saison hat er sich in seinem ersten Seniorenjahr direkt als Stammspieler etabliert und hat in seinem jungen Alter schon fast 30 Oberligaspiele absolviert. Wir werden als Trainerteam beim ETB versuchen, ihn in der nächsten Saison auf das nächste Level zu bringen und hoffen, dass sich seine positive Entwicklung der letzten Jahre weiter fortsetzt. Wir werden ihn dabei natürlich komplett unterstützen.“