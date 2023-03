Oberliga Westfalen: Aufstieg nicht möglich - deshalb ist Münster II trotzdem so stark

Oberliga-Spitzenreiter SC Preußen Münster II spielt eine tolle Saison - in dem Wissen, am Ende nicht aufsteigen zu dürfen. Trainer Schulze-Marmeling erklärt, wieso die Mannschaft trotzdem so erfolgreich ist.

Nachdem der TuS Bövinghausen am Samstag dem SV Schermbeck 2020 mit 1:2 unterlag, konnte der SC Preußen Münster II seine Chance nutzen und die Tabellenführung der Oberliga Westfalen zurückerobern. Dazu reichte den Münsteranern ein 3:3-Unentschieden gegen den ASC 09 Dortmund.

Zwar gab die Mannschaft von Kieran Schulze-Marmeling beim Gastspiel in Aplerbeck noch eine 3:1-Führung aus der Hand. Am Ende durfte trotzdem gejubelt werden: Über den Punkt in einer umkämpften und hochklassigen Partie, der das Team an die Tabellenspitze katapultierte, aber auch über eine trotz der späten Gegentore geschlossene und motivierte Mannschaftsleistung - und das alles, obwohl die Münsteraner Zweitvertretung selbst beim Gewinn des Meistertitels in der fünftklassigen Oberliga nicht wird aufsteigen können.

Dabei läuft es für beide Senioren-Teams der Preußen in dieser Saison richtig gut. Die erste Mannschaft ist auf Aufstiegskurs in der Regionalliga. Aber die Statuten des DFB sehen bekanntlich vor, dass zweite Mannschaften von Drittligisten nicht in der Regionalliga spielen dürfen.

Der Siegeswillen der Münsteraner Zweitvertretung scheint das aber bemerkenswerter Weise keinen Abbruch zu tun. Trainer Schulze-Marmeling sieht die Einstellung seiner Mannschaft als Grund für die Erfolgswelle, auf der das Team aus der Universitätsstadt derzeit schwimmt.

"Das ist einfach eine tolle Gruppe, die ich da habe. Ich muss eigentlich kaum was tun, die Jungs motivieren sich selber, die haben eine extreme intrinsische Motivation", erklärt er. "Die wollen einfach immer gewinnen. Das merke ich unter der Woche, das merke ich in den Spielen und das ist wirklich besonders", lobte er seine Mannschaft.

Das kann auch Kerem Sengün, ein ehemaliger Spieler der Preußen, der mittlerweile beim ASC Dortmund spielt, nach der Partie gegen seinen Ex-Club bestätigen. Und er nennt noch einen weiteren Grund, der den Erfolg der Adlerträger erklärt. "Münster hat immer schon eine super Jugendarbeit gehabt. Es kamen deswegen immer starke Spieler nach, die vorher U19-Bundesliga gespielt haben. Das Trainerteam tut sein übriges. Dort läuft alles einfach extrem professionell ab", erinnert er sich an seine Zeit beim Sportclub zurück.

Es scheint also derzeit alles zu passen bei den Münsteranern. Letztendlich macht es auch einfach Spaß zu gewinnen. Und eine Meisterparty könnte man ja auch ohne Aufstiegsmöglichkeit feiern...