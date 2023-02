Die Spielvereinigung Schonnebeck steht vor den Duellen gegen die Top-Klubs KFC Uerdingen und SSVg Velbert durchaus unter Druck.

Nach dem bitteren 2:3 beim SC St. Tönis muss die SpVg Schonnebeck zusehen, dass die Essener gegen die Top-Teams KFC Uerdingen und SSVg Velbert Punkte einfahren.

Sieben Zähler beträgt aktuell der Vorsprung auf die Abstiegszone. Eine gefährliche Zahl, wie Dirk Tönnies findet: "Da ist man schnell unten dabei, wenn man nicht punktet. Wir wollen auf jeden Fall nicht unten reinschlittern. Ich hatte schon vor dem St. Tönis-Spiel betont, dass wir einen Sieg benötigen, um ohne Druck in die nächsten Wochen zu gehen. Jetzt ist es anders gekommen."

Der Schonnebeck-Trainer sagte nach dem 2:3 am Niederrhein: "St. Tönis war wesentlich präsenter, aggressiver und hatte fast alle zweiten Bälle. Das ist völlig unverständlich, weil das, was wir in den letzten Wochen immer gut gemacht haben, das haben wir da komplett vermissen lassen. Das geht in der Oberliga nicht. Man kann nicht 25 Minuten verschlafen. Dann wird es schwer Spiele zu gewinnen."

Ein schweres Match erwartet die Essener auch am Sonntag. Der KFC Uerdingen ist dann am Schetters Busch zu Gast. Tönnies: "Das ist natürlich das absolute Highlight. Uerdingen ist der traditionsreichste Klub in unserer Liga und ein Zuschauermagnet. Wir freuen uns auf diesen Gast in unserer engen Arena. Das wird ein tolles Fußballfest. Wir haben auch Ideen, wie wir den KFC bezwingen können. Aber da müssen wir von Anfang an wach sein und anders als in St. Tönis agieren. Wir wissen, dass wir nach dieser Niederlage nun punkten müssen - auch, wenn unsere nächsten Gegner KFC Uerdingen und SSVg Velbert heißen."

Dass die Krefelder nach dem 0:1 gegen Sonsbeck mit viel Wut nach Essen-Schonnebeck kommen, darauf sind Tönnies und seine Schützlinge eingestellt. "Der KFC hat nur noch 19 Spiele und schon einen ordentlichen Rückstand auf Velbert. Wenn sie noch einmal ganz oben rankommen wollen, dann müssen sie eigentlich alles gewinnen und auf vier Niederlagen von Velbert hoffen. Wir wissen, dass für den KFC bei uns nur ein Sieg zählt. Das wird ein spannendes Aufeinandertreffen", meint Tönnies.