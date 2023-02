Oberliga Niederrhein: Acht Verpflichtungen – So lief der Endspurt der Transferphase

Auch in der Oberliga Niederrhein ist das Transferfenster seit Dienstagabend geschlossen. Kurz vor Toreschluss wurden acht Spieler bei ihrem neuen Verein vorgestellt.

Der SC St. Tönis verstärkt sich gleich mit zwei neuen Spielern. Stürmer Ndrin Maloku wechselt aus den USA zum Oberligisten. Der 22-Jährige spielte bereits in der Landesliga-Saison 2019/20 für die DJK Teutonia St. Tönis. Anschließend wagte er ein Abenteuer in den Vereinigten Staaten. Dort lief er zuletzt für das Presbyterian College auf. „Wir freuen uns auf einen typischen Stürmercharakter, der mit positiver Mentalität und Ausstrahlung auf dem Platz eine Bereicherung für die Mannschaft ist“, erklärte Trainer Alex Thamm die Verpflichtung. Als vierter Stürmer im Kader soll Maloku außerdem den Konkurrenzkampf anheizen.

Zusätzlich stellte St. Tönis einen Flügelspieler vor. Philip Magoley kommt aus der Landesliga vom Kirchhörder SC. Der 21-Jährige soll helfen, den verletzten Branimir Galic zu ersetzen. „Philip hat eine überragende Geschwindigkeit und bietet dadurch viele taktische Möglichkeiten für dei Rückrunde.“

Cronenberg holt Offensivmann aus Baumberg

Der Cronenberger SC hat sich bereits einen Tag zuvor beim Ligakonkurrenten bedient. Shunta Onishi läuft ab sofort nicht mehr für die Sportfreunde Baumberg, sondern für den abstiegsbedrohten CSC auf. Für Baumberg erzielte der offensive Mittelfeldmann in der Hinserie in zwölf Spielen zwei Tore. Zuvor lief er ebenfalls in der Oberliga Niederrhein für TuRU Düsseldorf auf.

Wie RevierSport bereits berichtete wurde auch der Aufstiegskandidat KFC Uerdingen noch einmal aktiv. Afrika-Cup-Teilnehmer Daniel Francis spielt ab sofort in der Grotenburg, Der Linksverteidiger lief bis zum Sommer für Rot Weiss Ahlen auf und war zuletzt vereinslos. Gleichzeitig haben sich die Krefelder von Ye-Chan Baek getrennt. Der Vertrag mit dem Rechtsaußen wurde nach nur einem halben Jahr aufgelöst.

Der 1. FC Monheim hat sich mit einem Last-Minute Deal die Dienste von Patrick Schikowski gesichert. Der 30-Jährige stand bereits 36mal in der 3. Liga auf dem Rasen. In der Hinrunde lief er für die SSVg Velbert auf, musste aber wegen seines Studiums kürzer treten. Matthias Wybierek wechselt derweil aus Monheim zum Siegburger SV.

Die meiste Arbeit gab es in der finalen Phase aber in Düsseldorf. Beim MSV wurden gleich drei Neuzugänge auf einen Schlag präsentiert. Ryota Nakaoka (FC Kray), Jona Hellingrath (SC St. Tönis) und Nico Stillger (vereinslos/zuletzt SC Düsseldorf-West), hat sich der Favoriten-Schreck der Oberliga Niederrhein noch einmal breiter aufgestellt.

Ab sofort können die Vereine also nicht mehr auf dem Transfermarkt zuschlagen. Sollte es noch Bedarf geben, dann müssen sich die Verantwortlichen bei den freien Spielern umschauen. All zu viel Zeit, um den Kader noch rechtzeitig zu verstärken, bleibt allerdings nicht. Bereits am kommenden Wochenende startet die Restrunde der Oberliga Niederrhein mit dem 23. Spieltag.