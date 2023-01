KFC Uerdingen: 46-maliger Regionalligaspieler kommt, Flügelflitzer geht

Der KFC Uerdingen hat am letzten Tag des Winter-Transferfensters noch je einen Zu- und Abgang bekanntgegeben.

Der KFC Uerdingen hat vor dem Auftakt am Samstag (18 Uhr) in der Grotenburg gegen den SV Sonsbeck noch einmal seine Defensive verstärkt.

Daniel Francis, ein Linksverteidiger, wechselt nach Krefeld. Der 20-jährige Francis kam im englischen Bradford zur Welt und spielte viele Jahre in der Jugend des ortsansässigen Profiklubs Bradford City.

Von dort aus wechselte er Anfang 2021 erstmals nach Deutschland, ins Geburtsland seiner Mutter, zu Rot Weiss Ahlen in die Regionalliga West. Bei den Münsterländern war er Stammspieler und kam in 51 Pflichtspielen, davon bestritt er 46 Partien in der Regionalliga, zum Einsatz.

Für das Geburtsland seines Vaters, Sierra Leone, absolvierte er zudem bislang zwei Länderspiele und war Teil des Kaders beim Afrika-Cup 2022 in Kamerun. RevierSport berichtete. Seit dem 1. Juli 2022 war Francis ohne Arbeitgeber.

"Daniel Francis bringt trotz seines jungen Alters noch einmal Regionalliga-Erfahrung in den Kader. Mit ihm können wir nun voll konzentriert und sehr gut vorbereitet in die Rückrunde starten", erklärt KFC-Präsident Damien Raths diese Verpflichtung.

Derweil hat Ye-chan Baek zum Ende des Transferfensters den KFC verlassen. Die Uerdinger und Baek haben sich darauf verständigt den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Raths: "Wir danken Ye-Chan für seinen Einsatz im blau-roten Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute." Der 22-jährige Südkoreaner, der auf Rechtsaußen spielte, kam gerade einmal zu vier Kurzeinsätzen über insgesamt nur 13 Spielminuten. Im Juli 2022 kam er von Werder Bremen III zum KFC und ist nach nur einem halben Jahr wieder weg.