FC Kray: Sechs Spieler kommen, sechs Mann gehen

Beim FC Kray wird der Oberliga-Kader neu justiert. Trainer Christian Knappmann hat sechs neue Spieler verpflichtet, sechs Mann sind weg.

21 Spiele und nur elf Punkte: Diese Bilanz führt dazu, dass der FC Kray aktuell 13 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer hat.

Dass sich in der Winterpause einiges am Kader verändern wird, hatte Trainer Christian Knappmann bereits gegenüber RevierSport angekündigt.

Und nun hat der Essener Oberligist auch Nägel mit Köpfen gemacht: Der FC Kray stellte sechs neue Spieler an der Buderusstraße vor. Derweil spielen sechs Mann keine Rolle mehr.

Neu dabei sind: Amed Öncel (FC Gütersloh), Semih Köse (Mülheimer FC 97), Adin Hrustic (zuletzt Westfalia Herne), Teruki Nakano, Kazuhiro Takahashi und Koja Shirahata (alle zuletzt in Japan aktiv).

Testspiele im Überblick: 8. Januar: Wuppertaler SV U19 (3:0) 15. Januar: Spielvereinigung Erkenschwick (H, 14 Uhr) 22. Januar: TSG Sprockhövel (H, 15 Uhr) 29. Januar: YEG Hassel (H, 15 Uhr)

Nicht mehr zum Kader gehören: Joelle Tomczak (TVD Velbert), Bubakarry Fadika (ETB SW Essen), Marcel Rossbach, Imad Aweimer, Eric Gewth und Duc Nhu Nguyen (alle Ziel unbekannt).

"Ich habe den Kader bewusst so extrem verändert, weil es darum geht eine neue DNA entstehen zu lassen", erklärt Trainer Knappmann und ergänzt in Bezug auf die Ziele für 2023: "Die Ziele für 2023 sind klar: Ruhe, Seriosität und sportliche Kompetenz im Verein zu platzieren. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, darf sich nicht wiederholen, denn das würde der Verein wohl nicht überleben."

Der FC Kray startet am 5. Februar (15.30 Uhr) beim VfB Hilden in die zweite Saisonhälfte. Es folgt dann ein Kellerduell in der KrayArena gegen TuRU Düsseldorf (12. Februar, 15 Uhr).