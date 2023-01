Sportfreunde Lotte: Zugang aus Straelen, neuer Co-Trainer, zwei Spieler gehen

Bewegung im Kader der Sportfreunde Lotte: Der Oberligist hat einen Zu- und zwei Abgänge zu verzeichnen, zudem kommt ein neuer Co-Trainer.

Die Sportfreunde Lotte sind in dieser Woche in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Der Regionalliga-Absteiger geht als Tabellenelfter der Oberliga Westfalen ins neue Jahr und wird versuchen, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern.

Dabei soll ein neuer Spieler helfen: Leonel Brodersen wird in der Rückrunde für die Sportfreunde auflaufen. Der 25-Jährige fühlt sich auf der rechten Defensivbahn am wohlsten, kann aber auch offensiver auf dem Flügel auflaufen. Er kommt vom Regionalligisten SV Straelen ans Autobahnkreuz.

"Leo bringt extrem viel mit und ist variabel auf den Außenbahnen einsetzbar", freut sich Trainer Fabian Lübbers. "Neben seinen fußballerischen Qualitäten erhoffen wir uns von ihm auch, dass er als Führungsspieler vorangehen sowie den Jungs mit seiner Erfahrung helfen soll – und das sowohl auf als auch neben dem Platz."

Brodersen kam während der Hinrunde zu fünf Regionalliga-Einsätzen für Tabellenschlusslicht Straelen. Er war im Sommer nach drei Jahren bei Eintracht Trier zum SVS gewechselt. Davor spielte Brodersen für die zweiten Mannschaften des SC Paderborn und von Preußen Münster.





Außerdem von nun an dabei: Tobias Tschernik, der Chefcoach Lübbers als Co-Trainer unterstützen wird. Der 41-Jährige trainierte zuletzt den Bezirksligisten Rot-Weiß Mastholte. Salman Sonkaya, schon seit Sommer Assistent, gehört weiterhin zum Trainerteam der Sportfreunde.

Und auch mit Blick auf Abgänge tut sich was in Lotte. Fabian Golz und Emre Can-Agil werden im neuen Jahr für andere Vereine auflaufen. Der 24-jährige Stürmer Golz wechselt nach nur drei Kurzeinsätzen in der Hinrunde zum Landesligisten SC Herford.

Das 19 Jahre alte Mittelfeldtalent Agil stand in dieser Saison nicht für Lotte auf dem Feld. Beim Niedersachsen-Oberligisten TuS Bersenbrück möchte er Spielpraxis sammeln.