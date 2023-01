VfB Homberg: „Hallenfußball hat mit Fußball auf dem Rasen nichts zu tun"

Der VfB Homberg belegte bei der 35. Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg den zweiten Platz. Nach der Winterpause will Cheftrainer Stefan Janßen den Klassenerhalt klar machen.

Der VfB Homberg aus der Oberliga Niederrhein verlor bei der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg knapp in einem bis zuletzt spannenden Finale gegen Landesligist SV Genc Osman Duisburg im Neunmeterschießen. Während des gesamten Turniers verlor der VfB nach der regulären Spielzeit kein Spiel. Dieser Umstand war auch Cheftrainer Stefan Janßen bewusst.

Zwar sah Janßen über die gesamte Finalrunde bärenstarke Leistungen seiner Mannschaft, dennoch betonte der Trainer, dass man das Fußballspielen in einer Halle nicht mit dem Spiel auf dem Rasen vergleichen könne. Nach der Winterpause will Janßen mit dem VfB den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Alle Infos zu den Spielen der Finalrunde der diesjährigen Hallenmeisterschaft gibt es hier.

„Hallenfußball hat mit der Zeit nach der Winterpause und dem Fußball auf dem Rasen überhaupt nichts zu tun. Hallenfußball ist im Grunde genommen eine tolle Abwechslung für den Winter, wenn man genügend Zeit hat”, erklärte Janßen nach dem Event in der Sporthalle an der Krefelder Straße in Duisburg.

Wenn man so ganz ohne Niederlage ausscheidet, dann ist das schon ein bisschen bitter, das muss ich ehrlicherweise sagen VfB-Trainer Stefan Janßen

„Es ist natürlich so, dass wir in drei Wochen wieder mit der Meisterschaft in der Oberliga beginnen, deshalb war der Zeitpunkt des Turniers für uns nicht so ganz glücklich. Dennoch muss ich sagen, dass ich sehr stolz auf meine Mannschaft bin. Wir haben ein sehr, sehr tolles Turnier gespielt. Wenn man am Ende im Neunmeterschießen verliert, dann ist das natürlich schade und wir gratulieren Genc Osman ganz herzlich. Sie haben ebenfalls ein tolles Turnier gespielt und sich diesen Erfolg verdient. Wenn man jedoch so ganz ohne Niederlage ausscheidet, dann ist das schon ein bisschen bitter, das muss ich ehrlicherweise sagen”, bilanzierte der Trainer nach der Hallenstadtmeisterschaft.

Homberg will den Klassenerhalt so schnell wie möglich klar machen

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga in die Oberliga erwischte der VfB Homberg einen denkbar schlechten Start in die Saison und befindet sich in der Liga derweil mit 21 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Zuletzt konnte der VfB jedoch einen klaren Aufwärtstrend verzeichnen und ging mit einem 5:0-Erfolg gegen den FC Kray in die Winterpause.

„Unser Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf dem Klassenerhalt. Wir werden am Montag mit dem Training auf dem Rasen einsteigen und dann ist das Hallenturnier auch abgehakt”, erklärte Janßen. Im gleichen Atemzug bedankte sich der VfB-Trainer bei allen Organisatoren der Hallenstadtmeisterschaft und betonte, dass sich der betriebene Aufwand trotz des verlorenen Finalspiels rundum gelohnt habe.