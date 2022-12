DSC Wanne-Eickel: Weit hinter den Erwartungen

Der DSC Wanne-Eickel ist in der Westfalenliga 2 eigentlich ein Aufstiegskandidat. Aber in dieser Saison läuft es bislang nicht.

Wenn vor der Saison gefragt wird, wer denn so um den Aufstieg in der Westfalenliga 2 mitspielen wird, fällt immer wieder der Name DSC Wanne-Eickel. So auch in diesem Jahr.

Die Verantwortlichen des DSC hatten eigentlich die gleiche Zielsetzung ausgegeben. Aber nach der Hinrunde finden sich die Wanne-Eickeler auf einmal unten in der Tabelle wieder und müssen ihre Ziele korrigieren.

Thorsten Biermann (Vorsitzender DSC Wanne-Eickel) über…

… die Hinrunde in der Westfalenliga: „Die Gefühlslage nach der Hinrunde könnte besser sein. Wir sind wirklich sehr gut gestartet, aber hinken seitdem hinter unseren Ansprüchen und unseren Erwartungen zurück. Wenn wir wissen würden, warum wir so viele Spiele aus der Hand gegeben haben, hätten wir es schon längst abgestellt. Wir haben bislang 30 Tore geschossen, das ist gut. Aber wir haben auch 33 Gegentore kassiert. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Die Liga ist zwar noch eng, aber die Tabelle lügt nach einer Hinrunde nicht.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: „Zwei, drei Spieler haben gesagt, dass sie uns noch verlassen wollen. Da müssen wir selbstverständlich für Ersatz sorgen.“

… die Ziele für 2023: „Wir müssen besonders in den ersten vier, fünf Spielen unsere Hausaufgaben machen. Das werden für uns sehr wichtige Spiele. Im Erfolgsfall könnte man, und hier ist der Konjunktiv voll angebracht, wieder ein wenig nach vorne schauen. Aber von einer Top-Fünf-Platzierung zu sprechen, ist derzeit einfach nicht angebracht. Wir müssen Abstand nach unten schaffen. Weiter als von Spiel zu Spiel denke ich derzeit nicht. Wir müssen gut aus den Startlöchern kommen und die individuellen Fehler vermeiden, die uns bisher Punkte gekostet haben.“

… die Vorbereitung: „Wir haben wieder eine gute Mischung aus Oberliga- bis Landesliga-Vereinen in unseren Testspielen. Es ist außerdem eine Selbstverständlichkeit, dass wir beim Hallenturnier des SV Sodingen mit dabei sind.“