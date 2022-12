Oberliga Westfalen: FC Gütersloh löst Vertrag mit Rechtsverteidiger auf

Der FC Gütersloh und Amed Öncel haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Der 22-Jährige kam erst im letzten Winter aus Herne.

Der FC Gütersloh und Amed Öncel haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Der 22-Jährige defensive Außenbahnspieler habe den Verein darum gebeten. Diesen Wunsch habe ihm der FCG erfüllt.

Öncel wechselte erst im vergangenen Winter von Westfalia Herne zum FC Gütersloh. In der Hinrunde kam der ehemalige U17-Nationalspieler der Türkei wettbewerbsübergreifend immerhin auf 16 Einsätze, drei Mal stand er in der Startelf. Eine Torbeteiligung gelang ihm in 338 Minuten nicht.

Der gebürtige Bochumer durchlief die Jugendmannschaften von Fortuna Düsseldorf bishin zu einem Einsatz in der Regionalliga West für die Zweitvertretung. In der Saison 2020/21 blieb Öncel vereinslos. Anschließend schloss er sich den Hernern an. Nach 13 Einsätzen, einem Tor und zwei Assists folgte der Wechsel nach Gütersloh. Wo der Weg des gelernten Rechtsverteidigers nun hinführt ist noch ungewiss.