Amateur-Fußball: Diese Spiele finden am Wochenende statt

Am letzten Wochenende vor Weihnachten fallen einige Oberliga-Partien aus. RevierSport verschafft einen Überblick, wo der Ball noch rollt.

Winter-Zeit ist Absage-Zeit. Am letzten Wochenende vor Weihnachten fallen wieder einige Partien im Amateur-Fußball den Wetter-Bedingungen zum Opfer. RevierSport verrät, welche Spiele stattfinden - Stand Freitag-Mittag (16. Dezember) - und hält über mögliche weitere Ausfälle auf dem Laufenden.

Während sich die Oberliga Westfalen bereits im Winterschlaf befindet, steht in der Oberliga Niederrhein der 22. Spieltag an. Allerdings beginnt dieser am Freitagabend ziemlich ausgedünnt. Drei der vier angesetzten Begegnungen wurden abgesagt.

Nur die Partie zwischen dem FSV Duisburg und den Sportfreunden Baumberg soll um 19:30 Uhr angepfiffen werden. Ausfallen werden die Spiele 1. FC Monheim gegen VfB Hilden, Sportfreunde Hamborn gegen den VFB Homberg und Ratingen 04/19 gegen den TSV Meerbusch.

Am Samstag (17. Dezember) ist die Wahrscheinlichkeit für Fans des Amateur-Fußballs deutlich höher, nochmal einer Partie vor Weihnachten beiwohnen zu können. Den Anfang macht gleich ein Kracher: Beim Stadt-Derby zwischen dem FC Kray und ETB SW Essen (14 Uhr) dürfte es trotz Minusgraden und klar verteilten Rollen auf dem Platz heiß hergehen.

Die Oberliga-Partien im Überblick: Finden statt: FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg FC Kray - ETB SW Essen SV Sonsbeck - SC St. Tönis Spvg Schonnebeck - SC Union Nettetal TuRU Düsseldorf - 1. FC Kleve 63/03 SSVg Velbert - MSV Düsseldorf Fallen aus: 1. FC Monheim - VfB Hilden Sportfreunde Hamborn - VFB Homberg Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch KFC Uerdingen - Cronenberger SC

Im Laufes des Nachmittags werden noch drei weitere Partien angepfiffen. Der SV Sonsbeck empfängt den SC St. Tönis, die Spvg Schonnebeck trifft im Mittelfeldduell auf Tabellen-Nachbarn SC Union Nettetal und TuRU Düsseldorf auf den 1. FC Kleve 63/03. Bisher wurde nur das Spiel zwischen KFC Uerdingen und dem Cronenberger SC abgesagt.

Sonntag (18. Dezember) schließt der bereits feststehende Winter-Meister SSVg Velbert den Spieltag beim MSV Düsseldorf ab. Alle anderen Spielbetriebe befinden sich bereits in der Winterpause.