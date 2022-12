Oberliga Niederrhein: SpVg Schonnebeck überrascht beim Vierten, Kray verliert bei Knappmann-Debüt

Die SpVg Schonnebeck holte beim TVD Velbert den vierten Sieg in Serie. Währenddessen holte der FC Kray beim Debüt von Christian Knappmann ein 0:2 auf - und verlor doch.

Wie so oft eröffnete die SSVg Velbert auch den 20. Spieltag in der Oberliga Niederrhein.

Und wie so oft ging der Tabellenführer am Freitagabend siegreich hervor und setzte die Konkurrenz unter Druck. Am Samstag standen die nächsten vier Partien auf dem Programm.

Die SpVg Schonnebeck feierte einen überraschenden Auswärtssieg. Beim Tabellenvierten TVD Velbert gewannen die Essener mit 2:0 (0:0). Robin André Brandner war der gefeierte Mann bei der Spielvereinigung. Mit seinem Doppelpack in der 56. und 68. Minute brachte der Schonnebecker seine Mannschaft nach einer torlosen ersten Hälfte auf die Siegerstraße.

Während sich der Velberter Lokalrivale SSVg über den Patzer von Verfolger TVD (jetzt zwölf Punkte Rückstand) freuen konnte, schob sich Schonnebeck mit dem vierten Sieg in Folge zumindest über Nacht auf Platz acht.

Zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem Aufsteiger SV Sonsbeck gab es keinen Sieger, 1:1 hieß es nach 90 Minuten. Denis Massold (8.) eröffnete das Duell mit seinem Treffer in der Anfangsphase, Milan Burovac (22.) besorgte den Ausgleich. Die Sportfreunde blieben das siebte Spiel in Folge ungeschlagen.

Kray holt 0:2 auf - und verliert doch

Der FC Kray war zum Einstand von Christian Knappmann beim TSV Meerbusch zu Gast. Das „Begrüßungsgeschenk“ in der Oberliga bekam der neue Trainer schon in der vierten Minute: Top-Torjäger Oguz Ayan machte das 1:0 für die Meerbuscher, in Halbzeit zwei erhöhte Harumi Goto (51.) auf 2:0.

Doch die Krayer gaben sich nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel: Zunächst stellte Maurice Bank (68.) den Anschluss her, wenig später gelang der Knappmann-Elf sogar der Ausgleich. Doch die Essener schickten nur kurz darauf Ayan an den Elfmeterpunkt, der sich mit der erneuten Meerbuscher-Führung bedankte (78.) - 3:2 lautete dann auch der Endstand. Kray bleibt mit 11 Punkten Vorletzter, war aber nah dran am ersten Knappmann-Zähler.

Im letzten Samstagsspiel empfing der KFC Uerdingen im ersten Spiel nach der Entlassung von Alexander Voigt in der Grotenburg Germania Ratingen. Schlusslicht FSV Duisburg hatte ein spielfreies Wochenende.

Komplettiert wird der Spieltag am Sonntag (ab 14 Uhr, RS-Liveticker). Der ETB Schwarz-Weiß Essen empfängt den 1. FC Kleve und will in der Verfolgergruppe weiter Schritt halten, der VfB Homberg trifft auf den 1.FC Monheim und der Cronenberger SC ist bei Union Nettetal zu Gast. Außerdem treffen der VfB Hilden und TuRU Düsseldorf sowie der SC St. Tönis und Aufsteiger MSV Düsseldorf aufeinander.