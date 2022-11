Oberliga Niederrhein: FC Kray verpasst Überraschung gegen Velbert

Am 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein verlor der FC Kray wenig überraschend mit 1:3 (0:1) gegen die SSVg Velbert. Dabei lieferten die Essener keine schlechte Vorstellung ab.

Der FC Kray verlor am 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 1:3 (0:1) gegen die SSVg Velbert. Durch den Erfolg bauten die Gäste aus Velbert ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Die Essener stecken nach der Niederlage nach wie vor im Abstiegskampf.

Alle drei Tore der Gäste fielen nach einer Standardsituation, ansonsten stand die Verteidigung der Gastgeber ungewohnt sicher. Auch FC-Keeper Jan Fauseweh zeigte gegen Velbert eine bärenstarke Leistung und hielt seine Mannschaft besonders in Hälfte eins lange auf Kurs. Alle Infos zum Spiel gibt es hier.

SSVg-Cheftrainer Dimitrios Pappas war nach dem Erfolg gegen die abstiegsbedrohten Essener zufrieden über den vierten Dreier in Serie. „Es war ein schwieriges Spiel. Die Lichtverhältnisse waren nicht optimal, es war ein enger Platz und ein tief stehender Gegner. Meiner Meinung nach haben wir unsere Sache besonders in der ersten Hälfte sehr gut gemacht und das Spiel auch angenommen. Wir wussten, dass Kray alles dafür tun wird, um so lange wie möglich die Null zu halten” erklärte der Gästetrainer nach der Partie.

Pappas weiter: „In manchen Situationen hat uns der letzte Pass und auch der letzte Kontakt gefehlt. Wir haben nicht immer sauber gespielt, um schlussendlich auch zum Abschluss zu kommen. Auch Krays Torhüter hat das gesamte Spiel sehr gut gehalten. Am Ende des Tages war es jedoch ein verdienter Sieg für uns.”

FC-Trainer Rudolf Zedi: „Hatten den Gegner genau da, wo wir ihn wollten”

Auf Seiten der Heimmannschaft hätte Krays Cheftrainer Rudolf Zedi für die Moral seiner Mannschaft zumindest gerne einen Zähler geholt. Dennoch sah Zedi eine Leistungssteigerung in Bezug auf die 0:4-Niederlage gegen den KFC Uerdingen am vergangenen Spieltag.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und hatten den Gegner eigentlich genau da, wo wir ihn wollten. Wir haben gut verteidigt und aus dem Spiel heraus nur wenig zugelassen. Wir hatten in der ersten Halbzeit selber zwei riesige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Demnach ist es echt brutal, denn in Uerdingen war es schon so, dass wir gut standen und dann durch einen Sonntagsschuss in Rückstand geraten sind. Auch gegen Velbert kassieren wir kurz vor der Halbzeit einen Schuss aus 20 Metern. Den trifft er wahrscheinlich morgen beim Training auch nicht so” bilanzierte Zedi nach der Partie.

Dass ein Gegner aus dem Spiel heraus nichts zustande bringt, aufgrund unserer guten Defensivarbeit und dann drei Dinger aus Standardsituationen macht, ist für uns natürlich sehr bitter. Rudi Zedi

Des Weiteren erklärte der Essener Trainer, dass es auch in Hälfte zwei aus Sicht seiner Mannschaft symptomatisch weiterging. Besonders der Umstand, dass alle Gegentreffer nach einer Standardsituation resultierten, ärgerte den FC-Coach enorm. „Dass ein Gegner aus dem Spiel heraus nichts zustande bringt, aufgrund unserer guten Defensivarbeit und dann drei Dinger aus Standardsituationen macht, ist für uns natürlich sehr bitter.”, bilanzierte Zedi nach dem Spiel.

Am kommenden Spieltag reist der FC zum TSV Meerbusch. Die SSVg Velbert wird gegen die Sportfreunde Hamborn antreten.