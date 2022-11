Oberliga Niederrhein: Kray richtet Appell an RWE-Fans

Vor dem Flutlicht-Heimspiel gegen die SSVg Velbert richtet der FC Kray einen Appell an die Fans von Rot-Weiss Essen. Dieser betrifft nicht nur den eigenen Verein.

Am kommenden Freitag muss der FC Kray gegen die SSVg Velbert ran. Die Essener kämpfen in der Oberliga Niederrhein aktuell um jeden möglichen Punkt. Als Tabellen-20. hat die Mannschaft von Trainer und Sportlichem Leiter Rudi Zedi jeden Zähler nötig. Zehn Punkte beträgt der Rückstand aktuell aufs rettende Ufer.

Um bei dem Unterfangen gegen den Tabellenführer möglichst viel Unterstützung zu bekommen, richtet der Klub einen Appell an alle Fans des Drittligisten Rot-Weiss Essen. „Gerade weil aktuell in höheren Ligen aufgrund der Fußballweltmeisterschaft der Ball ruht, ergibt sich die Gelegenheit für alle Fußballfans und auch für die Anhänger von Rot Weiss Essen, den FC Kray zu unterstützen“, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Auch die Stadtnachbarn aus Schonnebeck (Sonntag, 15 Uhr gegen den FSV Duisburg) und der ETB (Sonntag, 15 Uhr bei TuRU Düsseldorf), hätten dabei jegliche Anfeuerungen verdient.

Kray selbst muss gegen die SSVg auf seine Langzeitverletzten Gianluca Cirillo, Simeon Louma, Danilo Curaba und Marcel Rosbach verzichten. Immerhin ist Joelle Cavit Tomczak wieder mit an Bord.

"Mit Velbert kommt am Freitag der absolute Topfavorit zu uns in die KrayArena. Ich denke jedoch, dass man in keinem Spiel von Anfang an chancenlos ist, egal wer uns gegenübersteht“, gibt sich Zedi kämpferisch. Am vergangenen Freitag waren die Esser beim KFC Uerdingen mit 0:4 unterlegen. "Wichtig wird sein, dass wir die Fehler, die in Uerdingen zu Gegentoren geführt haben, nicht wiederholen, denn Velbert ist eine Team, das solche Fehler gnadenlos ausnutzt. Es wartet auf uns eine eingespielte Mannschaft, gespickt mit Spielern hoher Qualität. Wir müssen mit einer guten Raumaufteilung und Aggressivität gegen den Ball versuchen es Velbert so schwer wie möglich zu machen. Darüber hinaus wünsche ich mir von unserer Mannschaft ein wenig mehr Mut in der Offensive."