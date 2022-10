KFC Uerdingen: Vor Knallern gegen Hilden und RWO - mehr Zuschauer sind zugelassen

Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein den VfB Hilden zum Topspiel. Vor einer standesgemäßen Kulisse.

Lange musste der KFC Uerdingen wandern, um seine Heimspiele austragen zu dürfen. Es ging in der 3. Liga oder der Regionalliga nach Duisburg oder Düsseldorf, seit geraumer Zeit darf der Traditionsverein nun wieder in seinem Wohnzimmer, der Grotenburg, auflaufen.

Nach Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen gab es die Erlaubnis, die Heimspiele in der Oberliga Niederrhein bisher vor 2000 Zuschauern austragen zu dürfen. Sechs Heimspiele gab es bisher, hier kamen 11.417 Zuschauer, was einen Schnitt von 1903 Fans bedeutet, zwei der sechs Begegnungen (gegen die SSVg Velbert und zum Auftakt gegen den Cronenberger SC) waren ausverkauft.

Nun kann der KFC vermelden, dass die Kapazität in Krefeld etwas nach oben angehoben werden kann. Ab sofort dürfen 2500 Zuschauer zu den Heimspielen kommen. Und am Sonntag könnte die Marke gleich fallen. Denn der KFC - Dritter in der Tabelle - trifft ab 15 Uhr auf den neuen Tabellenführer, den VfB Hilden. Sollte der KFC gewinnen, würde er den VfB überholen und eventuell nur noch die SSVg Velbert vor sich haben, die im zweiten Topspiel am Samstag (18 Uhr) auf den ETB SW Essen trifft.

Vor dem Auftritt gegen Hilden freut sich Uerdingens Vorstandsmitglied Andreas Scholten über die Genehmigung der neuen Zuschauerzahl: "Ein Dank geht an die politisch Verantwortlichen und die Verwaltung der Stadt Krefeld für die Umsetzung bereits zum kommenden Heimspiel."

Wenn es hier noch kein ausverkauft zu vermelden gibt, dann aber spätestens am kommenden Mittwoch (19. Oktober, 19:30 Uhr), wenn der KFC im Achtelfinale des Niederrheinpokals den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen zum Derby erwartet.