Westfalen: Riesige Investition - so will der FLVW den Energiepreisen trotzen

Die Inflation erreicht Rekordwerte, die Energiepreise steigen. In diesen Zeiten müssen auch Sportverbände umdenken. Der FLVW macht das.

Auch die Verbände im Sport müssen sich umstellen und auf die gestiegenen Energiepreise reagieren. Langfristig hat sich nun der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) entschieden, auf nachhaltige Energiegewinnung zu setzen.

500.000 Euro investiert der FLVW in eine Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des SportCentrum Kaiserau, um auf rund 2.000 m² 1.080 Solarmodule zu verbauen. Das Ziel: Ein Drittel des Stromverbrauchs soll durch die neue Anlage gedeckt werden.

Nach wenigen Jahren soll sich die Anlage bereits rechnen

Nach Angaben des Verbandes würde sich die Anschaffung schnell rentieren. "Die Investitionskosten für die gesamte Anlage - immerhin rund eine halbe Millionen Euro - werden sich bereits in vier bis sechs Jahren amortisiert haben", rechnet Peter Wolf vor. Der Vizepräsident für Finanzen sieht neben den monetären Einsparungen einen weiteren Vorteil in der Photovoltaik-Anlage: "Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen den Verband - wir möchten unseren Beitrag leisten und unser Engagement in diesem Bereich weiter ausbauen."

Die 500.000 Euro für die Photovoltaik-Anlage sollen dabei nicht das Ende der Fahnenstange sein, vielmehr ein Anfang. "Bereits im vergangenen Jahr - und damit weit vor der Energiekrise - haben wir uns ausführlich mit den Möglichkeiten einer Photovoltaik-Anlage im SportCentrum befasst. Wir arbeiten stetig an Lösungen, um unseren Energiebedarf weiter zu reduzieren und Kosten einzusparen", erläutert SportCentrum-Leiter Benjamin Schwartz.

In einer Mitteilung weist der Verband darauf hin, dass er seit mehreren Jahren im SportCentrum Kaiserau ein Blockheizkraftwerk betreibt, das in Kombination mit den entsprechenden Hocheffizienzpumpen Heiz- und Stromkosten bedarfsgerecht einspart und somit die Umwelt schont. 2017 wurde der FLVW für diesen innovativen, energieeffizienten Ansatz von der Deutschen Energie-Agentur (dena) mit dem "Energy Efficiency Award" ausgezeichnet.