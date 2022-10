Topspiel und Krisen-Gipfel: Das bringt die Englische Woche in der Oberliga Niederrhein

In der Oberliga Niederrhein steht eine Englische Woche an. Wir haben vier spannende Duelle herausgesucht.

Das Spitzenspiel: ETB SW Essen gegen KFC Uerdingen 05

ETB ist nach der Niederlage gegen den SC St. Tönis seit dem vergangenen Spieltag zwar nicht mehr Spitzenreiter in der Oberliga Niederrhein, aber immer noch eine der Überraschungsmannschaften dieser Saison und punktgleich mit dem Spitzenreiter Velbert. Damit befinden sich die Schwarz-Weißen in dem Bereich, in den die Rot-Blauen unbedingt hinwollen. Der Aufstieg ist das Ziel des KFC, der nach dem 4:0-Erfolg gegen den VfB Homberg wieder Höhenluft schnuppert und mit einem Sieg beim ETB die Tabellenspitze erobern könnte.

Das Kellerduell: FC Kray gegen FSV Duisburg

Die Hoffnungsschimmer sind schon wieder verblasst! Das könnte man über die beiden Kellerkinder FC Kray und FSV Duisburg sagen. Nachdem Sportchef und Interimstrainer Rudi Zedi den FC Kray vor einigen Wochen übernommen hatte und in seinem ersten Spiel Germania Ratingen überraschend mit 2:1 besiegte, setzte es zuletzt drei Niederlagen am Stück. Der FSV Duisburg verlor zuletzt deutlich gegen Monheim und Kleve, nachdem gegen TuRU Düsseldorf der erste Saisonsieg eingefahren werden konnte. Beide Mannschaften haben 5 Punkte auf dem Konto und bilden mit Platz 20 und 21 die Schlusslichter der Oberliga Niederrhein.

Im Aufschwung: SpVg Schonnebeck gegen Sportfreunde Hamborn 07

Hier scheinen sich beide Mannschaften gefangen zu haben. Nach jeweils schlechtem Saisonstart – Schonnebeck startete mit 3 Punkten aus 6 Spielen, Hamborn mit lediglich einem Zähler – gab es für beide Mannschaften zuletzt mehrere Erfolgserlebnisse am Stück. Schonnebeck steht noch ein wenig besser da, liegt mittlerweile im gesicherten Mittelfeld auf Platz 12. Hamborn ist mit 12 Punkten nach wie vor nur einen Punkt von den Abstiegsplätzen entfernt. Wessen Aufschwung wird weiter gehen?

Spitzenreiter gegen Sorgekind: SSVg Velbert gegen VfB Homberg

Für die SSVg Velbert läuft es derzeit richtig rund. Zuletzt gab es einen spektakulären 4:1-Sieg über den TSV Meerbusch, der die Tabellenführung mit sich brachte. Dazu ist Kapitän und Abwehrchef Tristan Duschke nach Verletzung zurück in der besten Defensive der Liga. Sie treffen auf eine Homberger Mannschaft, die die letzten drei Ligaspiele allesamt verlor und mit Platz 18 auf einem Abstiegsplatz liegt. Man darf gespannt sein!