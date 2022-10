Schwarzer Sonntag: ETB verliert Spiel, Tabellenspitze und den Trainer

Drei Nackenschläge an einem Tag. So hatte sich der ETB SW Essen die Auswärtsfahrt zum SC St. Tönis nicht vorgestellt.

Der ETB SW Essen hat die Tabellenspitze in der Oberliga Niederrhein verloren. Nach dem 0:0 zuhause gegen Union Nettetal gab es für die Essener beim SC St. Tönis eine 1:2-Niederlage.

Damit konnte die SSVg Velbert trotz einer weniger ausgetragenen Partie aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder am ETB vorbeiziehen. Und der ETB verlor nach zuletzt fünf ungeschlagenen Partien in Serie mal wieder.

Und das trotz einer Pausenführung, für die hatte Kapitän Frederik Lach kurz vor der Pause gesorgt. Obwohl ETB-Coach Damian Apfeld bis dato keine gute Leistung seiner Mannschaft sah, wie er betonte: "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt und es hätte auch 0:0 zur Halbzeit stehen können, oder sogar müssen. Mit etwas Glück haben wir dann vor der Pause noch das 1:0 erzielt. Wir hatten uns für die zweite Halbzeit mehr vorgenommen, weil wir wussten, dass es brutal schwer werden würde."

SC St. Tönis: Claringbold – Stiels, Marc Knops, Alexiou. Baum – Gergery (68. Dollen), Krajac (89. König), Möllering (81. Macvan), Nario Knops (86. Dohmen) – Appiah (69. Jerz), Galic
ETB SW Essen: Jaschin – Reichardt, Matten, Lach, Sahin – Akhal (76. Kubina), Tietz (61. Dalyanoglu) – Kimbakidila, Zimmerling, Gotzeina (80. Mumcu) - Romano
Schiedsrichter: Sven Schreiber
Tore: 0:1 Lach (43.), 1:1 Möllering (51.), 2:1 Stiels (59.)
Zuschauer: 120
Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Damian Apfeld (69. / Meckern)

Was sich auch bewahrheitete, denn die Hausherren konterten nach dem Wechsel und innerhalb von acht Minuten wurde aus dem 1:0 für den ETB ein 1:2. Konstantin Möllering und Lukas Stiels waren für St. Tönis erfolgreich.

Apfeld war sauer: "Wir haben die Positionen etwas verändert und wollten weitaus körperlicher und mit hoher Intensität spielen. Wir wollten zudem die Zweikämpfe an der Mittellinie gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. In den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel begleiten wir dann nur und dadurch bekamen wir dann auch zwei Gegentore. Danach fehlte uns auch etwas Glück in den Abschlüssen."

Zum Beispiel bei der Chance von Prince Kimbakidila, der kurz vor dem Ende der Partie den Ausgleich verpasste, den ETB-Trainer Apfeld schon nicht mehr am Spielfeldrand erlebte. Denn der Coach der Essener wurde nach 69 wegen Meckern mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Daher fiel seine Bilanz des Tages auch düster aus: "Es war ein schwarzer Sonntag für uns. Ich fliege vom Platz mit Gelb-Rot, das war auch nicht gut. Das müssen wir aber alles hinnehmen und am Mittwoch geht es weiter.“

Denn da steht um 19 Uhr schon das Topspiel zuhause gegen den KFC Uerdingen auf dem Plan.