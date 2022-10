KFC Uerdingen: Neuzugang Rizzo lobt Fans: „Es ist einfach überragend“

KFC-Neuzugang Gianluca Rizzo feierte beim 4:0-Heimsieg gegen den VfB Homberg sein Startelf-Debüt in der Oberliga Niederrhein - und zeigte sich von den Fans begeistert.

Der KFC Uerdingen war seinen Fans aus der letzten Saison noch etwas schuldig geblieben. Denn am drittletzten Spieltag der vergangenen Spielzeit kam der VfB Homberg als Partycrasher in das wiederöffnete Grotenburg-Stadion und besiegte den KFC deutlich mit 4:0. Dieses Mal jedoch revanchierten sich die Blau-Roten und schickten den VfB mit einer 0:4-Niederlage im Gepäck wieder nach Hause.

Einer, der mitverantwortlich dafür war, dass die Krefelder früh auf die Siegerstraße einlenkten, war Gianluca Rizzo. Der 25-Jährige Neuzugang, der zuletzt beim Regionalligisten SV Straelen unter Vertrag stand, feierte gegen die Duisburger sein Startelf-Debüt. Immer wieder forderte er die Kugel und war einer der Aktivposten in der Uerdinger Offensive. Dafür gab es Lob von Trainer Alexander Voigt: „Ich bin sehr zufrieden. Er ist jemand, der immer den Ball haben möchte und das tut uns gerade in den Heimspielen sehr gut.“

Für Rizzo war es jedoch nicht nur ein Debüt in der Startelf, sondern der achtmalige U-Nationalspieler Deutschlands durfte auch gleich durchspielen. „Für mich persönlich war es ein schönes Gefühl, wieder 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Mein letztes Spiel von Anfang an war im Mai. Klar habe ich dann auch gemerkt, dass am Ende die Kräfte etwas gefehlt haben. Aber das wird von Spiel zu Spiel besser“, so Rizzo.

Stadion nicht ausverkauft

Auch wenn bei seinem Debüt das Grotenburg-Stadion mit rund 1.800 Zuschauern nicht ganz ausverkauft war, hat ihn der Support der Fans gepusht: „Vor so einer Kulisse zu spielen, da brauche ich nicht viel zu sagen. Es ist einfach überragend. Nicht nur für diese Liga, sondern allgemein. Die Fans sind einfach unglaublich und unterstützen uns jedes Spiel. Daher freue ich mich einfach, dass wir den Fans diesen Sieg schenken konnten.“

Der nächste Sieg des KFC könnte bereits schon am Mittwoch folgen. Dann geht es für die Blau-Roten zum Tabellenzweiten ETB Schwarz-Weiß Essen (12.10., 19 Uhr, Stadion Uhlenkrug). Bezüglich der Marschroute für dieses und die darauffolgenden Partien gibt es bei Rizzo keine zwei Meinungen: „Jetzt geht es darum hart zu arbeiten und Ergebnisse zu bringen. Unsere Aufgabe ist es zu liefern.“