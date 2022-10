ETB-Torjäger: Noel Futkeu will in den Profifußball zurück

Beim ETB Schwarz-Weiß läuft es wie geschmiert. Die Essener sind Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Ein Stürmer befindet sich aktuell in Topform.

Zehn Spiele, zehn Tore, Platz eins mit der Mannschaft: Für Noel Futkeu hätte die Saison 2022/2023 nicht besser starten können.

Nach einer enttäuschenden Zeit bei der U21 des 1. FC Köln und einer vorzeitigen Vertragsauflösung - RevierSport berichtete - kehrte Noel Futkeu im vergangenen Sommer nach Essen zurück. Nicht zu Rot-Weiss, von wo aus er nach Köln wechselte, sondern zu Schwarz-Weiß, wo er schon in der Jugend vor seinem Wechsel zu RWE spielte.

Damian Apfeld ist mit Sicherheit ein entscheidender Faktor für unseren aktuellen Erfolg. Er bereitet sich und die Mannschaft sehr akribisch auf den kommenden Gegner vor. Er weiß, wie man eine Mannschaft zusammenhält und nach vorne peitscht und schenkt mir sehr viel Vertrauen. Noel Futkeu

"Bei mir ist der Spaß am Fußball zurück. Mein Trainer Damian Apfeld vertraut mir zu 100 Prozent und ich stehe meistens über die volle Distanz auf dem Platz. In den vergangenen Wochen habe ich richtig viel Selbstvertrauen getankt. Das wiederum macht sich dann auch in meinen Leistungen auf dem Platz positiv bemerkbar."

Im Interview mit dem DFB-Portal "fussball.de" spricht der 19-Jährige über seinen aktuellen Lauf und seine Ziele für die Zukunft. Dass es so gut für Futkeu läuft, dürfte einige überraschen. Denn eigentlich ist er ein gelernter Flügelflitzer. "Das stimmt. Ich bin eigentlich als Außenbahnspieler geholt worden. Durch die Verletzung unseres etatmäßigen Mittelstürmers Williams Clinton Emmanuel bin ich ins Zentrum gerückt, konnte auf dieser Position überzeugen und fühle mich auf dieser Position auch pudelwohl", erklärt Futkeu gegenüber "fussball.de". Zehn Tore in zehn Spielen geben ihm natürlich Recht.

Dass es nicht nur bei Futkeu, sondern der ganzen Mannschaft von Schwarz-Weiß Essen so brillant läuft, hat einen bestimmten Grund beziehungswiese liegt einer bestimmten Person, wie Futkeu betont: "Damian Apfeld ist mit Sicherheit ein entscheidender Faktor für unseren aktuellen Erfolg. Er bereitet sich und die Mannschaft sehr akribisch auf den kommenden Gegner vor. Er weiß, wie man eine Mannschaft zusammenhält und nach vorne peitscht, und schenkt mir sehr viel Vertrauen."

Wohin der Weg des ETB am Ende führen wird, lässt Futkeu offen. Da übt er sich trotz Tabellenführung ganz im Understatement und sagt: "Wir tun gut daran, nur von Spiel zu Spiel zu denken. Wir wollen Woche für Woche konkurrenzfähig bleiben - auch gegen Spitzenteams wie den KFC Uerdingen oder die SSVg Velbert. Was am Ende dabei herauskommen wird, wird man sehen."

Ob mit oder ohne den ETB: Für Futkeu, der mit dem Engagement am Uhlenkrug auch eine Ausbildung zum Fitness- und Sportkaufmann begann, soll es auf Strecke wieder in den Profifußball zurückgehen. Bei Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Köln konnte er schon in 23 Regionalligaspielen (zwei Tore) Profiluft schnuppern. "Das ist und bleibt mein Ziel. Dafür bin ich auch komplett auf Fußball fokussiert. Ich sehe mich noch nicht am Ende meiner Entwicklung und meines Leistungsvermögens."