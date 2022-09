ETB: Ohne Sieben gegen Nettetal - Günstiger Eintritt im ETB- oder RWE-Triko

Der ETB SW Essen will in der Oberliga Niederrhein die Spitze verteidigen. Auch mit Hilfe der Kulisse am Uhlenkrug.

Der ETB SW Essen steht nach zehn Partien etwas überraschend an der Spitze der Oberliga Niederrhein. Den Platz an der Sonne will die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld am Sonntag (15 Uhr) zuhause gegen Union Nettetal verteidigen.

Um möglichst viele Zuschauer an den Uhlenkrug zu bekommen, haben sich die Verantwortlichen eine Aktion ausgedacht, die alle Essener Fans ansprechen soll.

Als Einstimmung auf das Spiel im Niederrheinpokal, wo der ETB im Achtelfinale auf den Stadtrivalen und Kooperationspartner Rot-Weiss Essen trifft, dürfen alle Zuschauer, die am Sonntag am Uhlenkrug ein ETB- oder RWE-Trikot tragen, für nur fünf Euro Eintritt ins Stadion bei freier Platzwahl.

Und die Unterstützung wird es brauchen, denn Nettetal wird keine Geschenke verteilen, davon konnte schon der KFC Uerdingen ein Lied singen, denn das Heimspiel gegen die Nettetaler ging verloren.

Der ETB muss gegen Nettetal auf sieben Spieler verzichten

Apfeld betont vor den 90 Minuten: „Nettetal ist am schon ein Brett. Sie werden im Ruhrgebiet ein bisschen unterschätzt, aber seitdem sie aufgestiegen sind, haben sie sich kontinuierlich weiterentwickelt. Fakt ist, dass Nettetal in neun Spielen 16 Punkte geholt hat. Sie haben die letzten beiden Partien und auch das Spiel beim KFC Uerdingen gewonnen. Die Mannschaft hat richtig gute Akteure in ihren Reihen. Tugrul Erat zum Beispiel ist ein ehemaliger Zweitliga-Spieler, der über 60 Spiele in der zweiten und dritten Liga absolviert hat. Hinzu kommen sehr talentierte und gute Jungs. Der Sportclub entwickelt sich immer weiter und kann in dieser Saison jedem Gegner wehtun."

Zumal der ETB nicht aus dem Vollen schöpfen kann, denn der Coach muss mit Fatih Özbayrak, Clinton Williams, Pascal Kubina, Junior Landry Dongue Tsanou, Emre Ayan, Dominik Reichardt und Emre Kilav auf sieben Akteure verzichten. Hinter dem Einsatz von ETB-Kapitän Frederik Lach steht ein Fragezeichen.