Oberliga Niederrhein: 1. FC Kleve vor Schonnebeck - die letzte Pleite ärgerte den Trainer

Der 1. FC Kleve steht mit drei sieglosen Spielen in Folge aktuell auf einem Abstiegsplatz. Ein Einstellungsproblem sah Trainer Umut Akpinar nur im letzten Spiel.

3:4 verlor der 1. FC Kleve sein Heimspiel gegen den SV Sonsbeck am 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein. In einem spektakulären Spiel lag der 1. FCK dabei zu Beginn der zweiten Halbzeit mit 0:4 zurück, kam durch Tore in der 79., 90. und 92. Minute fast nochmal ran an die Gästemannschaft aus Sonsbeck.

Den Frust von Kleve-Trainer Umut Akpinar konnte das nicht lindern: „Die Einstellung hat in dem Spiel überhaupt nicht gepasst. Darüber können auch die drei Tore nicht hinwegtäuschen, die wir zum Schluss noch geschossen haben. Die Aufholleistung ist mir egal“, fasst Akpinar das Spiel zusammen.

Solche Phasen hat man immer mal in der Saison. Wir haben kein grundsätzliches Einstellungsproblem. Umut Akpinar

Auch nach Abpfiff wurde es noch einmal hitzig. Ersatztorwart Andre Barth legte sich mit dem Schiedsrichter an und sah die Rote Karte. Wie lang die Sperre andauern wird, ist noch nicht bekannt, sagte Akpinar. Bereits in der 68. Minute musste Kleve-Kapitän Andre Barth mit Gelb-Rot (und Verletzung) vom Feld. Mittlerweile hat Akpinar das Spiel aber bereits abgehakt und sagt mit Blick auf den restlichen Saisonverlauf: „Solche Phasen hat man immer mal in der Saison. Wir haben kein grundsätzliches Einstellungsproblem.“

Duell zweier Urgesteine

So richtig rund läuft es auch beim kommenden Gegner der Klever nicht, der SpvG Schonnebeck. Nach katastrophalem Saisonstart mit vier Niederlagen ging es zuletzt mit einem 4:3 gegen den VfB Hilden und einem 1:1 bei TuRU Düsseldorf wenigstens etwas bergauf.

Kleve-Trainer Akpinar ist trotzdem voll des Lobes für die „gestandene Oberligamannschaft“ aus Schonnebeck und sieht auch beim Tabellennachbar keine Krise: „Das ist eine Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern und einer guten Achse. Sie haben sich vor der Saison sehr gut verstärkt. Das ist ein Team, das nach oben gehört und da werden sie am Ende auch landen“, erklärt Akpinar.

Durchaus respektvolle Worte also für die Mannschaft von Dirk Tönnies. Gewissermaßen ist das Duell ja auch eines zweier Vereinslegenden. Tönnies ist bei den Schonnebeckern als Trainer seit über zehn Jahren aktiv – Akpinar beim 1. FC Kleve als Trainer und Spieler seit über 20 Jahren. Schenken werden sie sich die beiden am 10. Spieltag der Oberliga Niederrhein trotzdem nichts. Anpfiff ist in Schonnebeck am Sonntag, den 25.09.22, um 15 Uhr.