Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen lässt erneut wertvolle Punkte liegen

Der KFC Uerdingen hat erneut wertvolle Punkte in der Oberliga Niederrhein liegen gelassen. Im Derby kam der Regionalliga-Absteiger nicht über ein 2:2-Remis hinaus.

Zwei Heim-Niederlagen, gegen die TVD Velbert (1:4) und den SC Union Nettetal (2:3), hat der KFC Uerdingen in dieser Saison schon kassiert. Unter der Woche folgte ein Weiterkommen beim Bezirksligisten TV Jahn Hiesfeld (3:1). Und am Samstag stand das Derby bei St. Tönis auf dem Programm. Erneut enttäuschte der KFC.

Der Meisterschaftsfavorit kam nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dabei hatten Kai-Bastian Evers und Phil Zimmermann die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt zweimal in Führung gebracht. Doch das Team von Alexander Thamm schlug jeweils zurück.

St. Tönis: Claringbold - Alexiou, Baum, König, Stiels, Withofs, Galic (75. Esposito), Knops (90. Möllering), Krajac (85. Jerz), Appiah (83. Noukumo), Gregery (68. Dollen). Claringbold - Alexiou, Baum, König, Stiels, Withofs, Galic (75. Esposito), Knops (90. Möllering), Krajac (85. Jerz), Appiah (83. Noukumo), Gregery (68. Dollen). KFC Uerdingen: Udegbe - Beric (34. Mouadden, 75. Yeboah), Zimmermann, Evers (83. Kretschmer), Funk, Iwata, Kenia, Lipinski (88. Baek), Odenthal (71. Rau), Talarski, Weggen. Schiedsrichter: Jan Peter Weßels Tore: 0:1 Evers (9.), 1:1 Galic (23.), 1:2 Zimmermann (30.), 2:2 Appiah (63.) Zuschauer: 1680 Gelbe Karten:

"Ich glaube das Spiel ist völlig offen. Das ist ein Stadtderby, da kann alles passieren. Wir sind jedenfalls gut drauf und haben vielleicht den kleinen Vorteil, dass wir am vergangenen Wochenende spielfrei hatten und etwas regenerieren konnten", schätzte SC-Führungsspieler mit KFC-Wurzeln, Ioannis Alexiou, gegenüber dem Portal "Fupa" das Derby ein. Er sollte Recht behalten.

Trotzdem wird sich der KFC ärgern. Denn solche Punkte liegen zu lassen, könnte in der Endabrechnung wehtun. Die SSVg Velbert bleibt damit mit einem Spiel in der Hinterhand - die SSVg spielt am Sonntag bei Union Nettetal - Tabellenführer. Diese kann der KFC Uerdingen dann am nächsten Wochenende erobern. Dann kommt es vor 2000 Zuschauern zum Spitzenspiel in der Grotenburg: KFC Uerdingen gegen Sport- und Spielvereinigung Velbert.