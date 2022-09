Oberliga: KFC-Trainer sauer nach Pleite - Union-Coach klärt "Fan-Provokation" auf

Nach der zweiten Heim-Pleite in Serie kritisierte KFC-Coach Alexander Voigt die fehlende Konstanz seiner Mannschaft. Nettetal-Trainer Andreas Schwan sorgte nach Abpfiff für Irritationen.

Am 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein verlor der KFC Uerdingen nicht nur das Heimspiel gegen den SC Union Nettetal mit 2:3, sondern auch die Tabellenführung an die SSVg Velbert.

Dementsprechend herrschte bei KFC-Trainer Alexander Voigt nach dem Spiel Ernüchterung: „Es ist eine große Enttäuschung. Nicht das nackte Ergebnis, sondern viel mehr das wir zwei Phasen im Spiel gehabt haben, wo man das Gefühl bekommen konnte, dass wir schon unsere Ziele erreicht haben. Also völlig unerklärlich.“

Das ist uns jetzt aber schon ein paar Mal passiert. Wir schalten in den Verwaltungsmodus, der völlig unangebracht ist. Alexander Voigt

Denn nach einer frühen Führung hatten die Blau-Roten das Spiel eigentlich unter Kontrolle. „Dann erwarte ich eigentlich von so einer erfahrenen Mannschaft, dass sie weiter dranbleibt und versucht, das zweite Tor zu machen und nicht den Gegner wieder zurückholt. Das ist uns jetzt aber schon ein paar Mal passiert. Wir schalten in den Verwaltungsmodus, der völlig unangebracht ist“, ärgerte sich Voigt.

Das war in keinster Weise eine Provokation gegenüber den KFC-Anhängern. Wenn das so aufgefasst wurde, ziehe ich mir den Schuh auf jeden Fall an. Denn wenn man gewinnt, muss man den Respekt behalten Andreas Schwan

Noch größer als die Enttäuschung des KFC war allerdings die Freude bei den Gästen über den dritten Saisonsieg. Bei Nettetal-Coach Andreas Schwan war sie sogar so groß, dass er nach Spielende von seiner Trainerbank jubelnd in Richtung Tribüne lief, auf der sich mehrheitlich KFC-Anhänger befanden, von denen dies nicht so gut aufgenommen wurde. Auf der anschließenden Pressekonferenz sprach Schwan diese Situation an: „Der Pressekonferenz vorweg möchte ich zunächst von meiner Seite aus etwas klarstellen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Geste nach dem Abpfiff, sprich der Jubel, den ich der auf der Tribüne sitzenden Familie in Form von meiner Frau und meinen Kindern gerichtet habe, missverständlich verstanden wurde. Das war in keinster Weise eine Provokation gegenüber den KFC-Anhängern. Wenn das so aufgefasst wurde, ziehe ich mir den Schuh auf jeden Fall an. Denn wenn man gewinnt, muss man den Respekt behalten.“

Nachdem dies klargestellt war, überwiog bei Schwan die Freude: „Wir freuen uns riesig über diesen Auswärtssieg. Vor allem wenn man sieht, dass wir für mich auf den Top-Meisterschaftsfavoriten getroffen sind und im Spielverlauf mehrere Nackenschläge verkraften mussten.“ Denn nach einem frühen Rückschlag, gelang den Nettetalern eine zwischenzeitliche 2:1-Führung, die allerdings 20 Minuten vor Schluss egalisiert wurde. In Unterzahl gelang der Schwan-Elf dann jedoch in der Nachspielzeit noch der entscheidende Treffer: „Dass uns dann in der Schlussphase noch ein Konter als Nadelstich gelingt, der zum Tor führt, ist die Krönung eines Tages, den wir mit Sicherheit so nicht vergessen werden“, freute sich Schwan.