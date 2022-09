OL WF: Lotte dreht zwei Rückstände zum Sieg, Bövinghausen holt spätes Remis

Zum Start des 5. Spieltags in der Oberliga Westfalen holte Lotte einen späten Dreier, während Bövinghausen sich einen Punkt gegen Paderborn II sicherte.

Zwei Spiele des 5. Spieltags in der Oberliga Westfalen standen bereits am Freitagabend auf dem Programm. Während Aufsteiger Bövinghausen erstmals Federn ließ, drehte Lotte zwei Rückstande beim Delbrücker SC noch zu einem Last-Minute-Erfolg.

TuS Bövinghausen - SC Paderborn II 1:1 (0:1)

Ken Robin Czok hatte die Gäste aus Paderborn nach nur acht Minuten aus der Distanz in Führung gebracht. Anschließend hatten die Gäste nach einem Foul an Torschütze Czok die große Chance, auf 0:2 zu stellen, doch Kapitän Dominik Bilogrevic setzte einen Elfmeter von der falschen Seite neben den Pfosten (20.). Bis zum Wechsel hatten beide Teams noch Chancen, treffen sollte keins mehr.

Nach dem Wechsel zeigte Schiedsrichter Jonas Fischbach erneut auf den Punkt, dieses Mal für die Hausherren (55.), doch auch Bövinghausen scheiterte: Elmin Heric scheiterte an SCP-Schlussmann Jovan Jovic. Dennoch nahmen die Gastgeber Rückenwind aus der Szene mit und erhöhte den Druck. Dennoch dauerte es noch bis zur 86. Minute, bis der ersehnte Ausgleich für die Gastgeber fiel: Maurice Rene Haar schloss aus der Drehung ab und versenkte den Ball zum 1:1. Der erste Punktverlust für den Dortmunder Aufsteiger.

Delbrücker SC - Sportfreunde Lotte 2:3 (1:0)

Ein wildes Spiel in Delbrück sah am Ende einen Erfolg für die Sportfreunde. Und dabei waren die Delbrücker mit einer Führung durch den ersten Treffer von Güven Kaplan (44.) in die Pause gegangen und hatten den zwischenzeitlichen Lotter Ausgleich von Addy-Waku Menga (51.) ausgeglichen, erneut war Kaplan zur Stelle (68.).

Doch auch die zweite Führung des Tages reichte den Delbrückern nicht zum Heimerfolg, im Gegenteil. Sie mussten nicht nur das 2:2 durch Fatlum Elezi hinnehmen, sondern kassierten in der Nachspielzeit auch noch das 2:3 durch Nao Oriyama (90.+2). Delbrück kassierte die zweite Saisonniederlage, Absteiger Lotte sprang mit dem dritten Sieg vorübergehend auf Platz Vier.

Und so geht es am Wochenende weiter:

