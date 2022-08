ETB SW Essen: Apfeld fordert "mehr Zug zum Tor" und den ersten Heimsieg

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat mit acht Punkten aus vier Spielen einen guten Saisonstart gezeigt und will am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein den ersten Heimsieg.

Der Saisonstart ist beim ETB Schwarz-Weiß Essen bisher erfolgreich verlaufen. Nach vier Spieltagen in der Oberliga Niederrhein sind die Essener noch ungeschlagen, acht Punkte stehen auf dem Konto des aktuellen Tabellenvierten.

Auch im Niederrheinpokal erreichte der Verein die zweite Runde. Für Neu-Trainer Damian Apfeld ein gelungener Einstand, am 5. Spieltag gegen den Cronenberger SC (Sonntag, 28. August, 15 Uhr), will Essen den „August mit einem Heimsieg vergolden“, wie der Verein in einer Pressemitteilung ankündigte.

Denn auf einen Heimsieg wartet man im Essener Süden noch vergeblich, beide Siege gelangen in der Fremde. „Bisher ist mit acht Punkten alles okay, aber unsere beiden Siege haben wir halt auswärts geholt“, fand auch Apfeld ein kleines Manko trotz der guten Punkteausbeute zum Saisonstart.

Doch der Trainer, der zu Saisonbeginn vom FC Kray zurück an den Uhlenkrug wechselte, weiß auch, wie seine Mannschaft den ersten Heimsieg der Saison einfahren kann. „Es wäre sehr schön, wenn wir am Sonntag den ersten Heimsieg landen. Wir müssen das Spiel mit der gleichen Intensität angehen, wie auch die vier Meisterschaftsspiele zuvor. Da hatten wir eine hohe Intensität und haben gut gegen den Ball gearbeitet. Wir müssen aber mehr Zug zum Tor entwickeln. Da waren wir in den letzten Wochen noch nicht gut genug.“

Gegen den nächsten Gegner soll das jetzt besser werden. „Cronenberg ist nicht so gut in die Saison gestartet, hat aber am Wochenende gegen Homberg gewonnen und ist auch im Pokal weitergekommen. Sie werden versuchen jetzt in die Spur zu kommen und so ein Sieg tut einer Mannschaft immer gut und gibt Selbstvertrauen“, ist Apfeld gewarnt vor den Cronenbergern, die am letzten Wochenende einen dramatischen Sieg gegen den VfB Homberg (3:2) erst in der Nachspielzeit sicherten. „Dementsprechend werden sie am Uhlenkrug agieren“, erwartet der 36-Jährige einen mutigen Gast.

Verletzungsbedingt muss Apfeld gegen den CSC auf Fatih Özbayrak, Clinton Williams, Labinot Kryeziu, Mehmet Dalyanoglu und Emre Kilav verzichten, zudem wird der rotgesperrte Bilal Akhal im Aufgebot fehlen.