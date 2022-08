OL NR: SSVg Velbert und ETB siegen, Schonnebeck Tabellenletzter

Spieltag 4 in der Oberliga Niederrhein. Sieben Partien standen am Sonntagnachmittag auf dem Programm, keine davon ging unentschieden aus.

In der Oberliga Niederrhein stand der 4. Spieltag auf dem Programm. Zwei Spiele waren bereits am Freitag absolviert worden, am Samstagabend schlug Tabellenführer KFC Uerdingen den FSV Duisburg. Während der 1. FC Monheim einen spielfreien Sonntag hat, gibt es hier die übrigen Ergebnisse:

MSV Düsseldorf - ETB SW Essen 0:2 (0:1)

Der ETB Schwarz-Weiß bleibt auch nach vier Spielen ohne Niederlage und fuhr den zweiten Auswärtssieg bei einem Aufsteiger in Folge ein. Prince Kimbakidila (30.) sorgte mit seinem Treffer für die Halbzeitführung der Essener, die ab der 33. Minute zudem in Überzahl agierten - Jaehyuk Lee hatte die Rote Karte gesehen. Clinton Emmanuel Williams sorgte mit seinem Treffer in der 77. Minute für die Vorentscheidung und den nächsten Dreier für die Essener, die Platz vier eroberten.

SpVg Schonnebeck - SSVg Velbert 0:1 (0:0)

Direkt hinter dem ETB liegt jetzt als Fünfter die SSVg Velbert. Über fast die gesamte erste Hälfte gaben die Gäste den Ton an, doch belohnen konnte sich die SSVg nicht. Robin Hilger (72.) erlöste Velbert, das seinen zweiten Saisonsieg feiert, während es bei Schonnebeck heißt: Weiter Warten auf den ersten Sieg, punktloses Schlusslicht.

Cronenberger SC - VfB Homberg 3:2 (1:0)

Eine wilde Partie beim Cronenberger SC, der am Ende seine ersten Zähler holte. Zwischenzeitlich führten die Hausherren souverän durch einen Doppelpack von Julian Kray mit 2:0, ehe Ren Ishizaki (71.) und der späte Ausgleich von Ahmed-Malik Uzun (86.) den Kurs auf Remis stellten.

Doch damit gab sich der als Tabellenletzte in den Spieltag gestartete CSC nicht zufrieden und belohnte sich spät: Lukas Trier brachte den Ball in der Nachspielzeit zum ersten Saisonsieg über die Linie. Homberg bleibt mit einem Zähler im Keller.

Sportfreunde Hamborn - TuRU Düsseldorf 1:2 (1:2)

Wieder mussten sich die Sportfreunde Hamborn knapp geschlagen geben. Neben einem Remis verlor der Aufsteiger alle übrigen Spiele und findet sich weit unten in der Tabelle wieder. TuRU, das seinen zweiten Sieg einfuhr, ging früh durch Batuhan Özden in Führung, die Selcuk Yavuz in der 38. Minute auf 2:0 stellte. Obwohl Pascal Spors (41.) noch vor der Pause für den Anschlusstreffer sorgte, blieb es beim Auswärtssieg.

FC Kray - 1. FC Kleve 0:3 (0:2)

Der Beginn der Partie verlief für die Hausherren sehr unglücklich. Zunächst musste der FC Kray das 0:1 von Nedzad Dragovic (16.) per Foulelfmeter schlucken, dann zudem einen Platzverweis gegen Simeon Louma hinnehmen. In Überzahl konnte Kleve durch Niklas Klein-Wiele (39.) erhöhen. Den Endstand besorgte dann Danny Rankl früh in der zweiten Hälfte. Kleve kann sich über seine ersten Zähler in der neuen Spielzeit freuen und überholt den FC Kray. Für den geht es in Monheim weiter, Kleve empfängt Hamborn 07.

Sportfreunde Baumberg - Union Nettetal 4:1 (2:0)

Ein recht ungefährdeter Sieg für die Baumberger. Patrick Jöcks (33.) hatte das Toreschießen eröffnet, Robin Hömig (35., 46., 55.) drehte dann mit drei Treffern ordentlich am Ergebnis. Das Tor von Drilon Istrefi (48.) blieb nur der Ehrentreffer.

TVD Velbert - SC St. Tönis 2:0 (1:0)

Der TVD sicherte sich den zweiten Saisonsieg, der SC St. Tönis musste hingegen seine erste Niederlage hinnehmen. Fabio di Gaetano (26.) hatte den Halbzeitstand besorgt, für die Entscheidung sorgte dann Maik Bleckmann (73.).