Oberliga Westfalen: Turniersieg, Pokalerfolg - der ASC Dortmund ist bereit für die Saison

Am kommenden Wochenende startet die Oberliga Westfalen mit der Saison 22/23. Für den ASC Dortmund geht es zum Auftakt gegen die Sportfreunde Siegen.

Der ASC Dortmund konnte am vergangenen Wochenende zwei Erfolge in zwei Spielen feiern. Zuerst sicherte sich die Mannschaft von Trainer Antonios Kotziampassis am Samstag (06. August) den Hecker-Cup 2022. Im Finale bezwangen sie den FC Brünninghausen mit 4:0. Nur einen Tag später folgte mit dem 3:0-Sieg gegen den FC Epe der Einzug in die zweite Runde des Westfalenpokals.

Am kommenden Sonntag (14. August, 15 Uhr) startet der ASC Dortmund dann in die neue Saison der Oberliga Westfalen. Zum Auftakt geht es für die Dortmunder zu den Sportfreunden Siegen. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und wir endlich um Punkte spielen können. Es ist schön, dass wir mit dem Gewinn des Hecker-Cups noch ein positives Erlebnis mitnehmen können. Aber der Hecker-Cup und die Oberliga Westfalen sind zwei verschiedene Welten“, betont Kotziampassis. Den Auftaktgegner schätzt der ASC-Trainer stark ein: „Die Sportfreunde Siegen haben im Sommer einige gute Spieler geholt. Das wird am Sonntag schon eine andere Hausnummer als der Hecker-Cup.“

Mit der Ausgangslage vor der Auftaktpartie zeigt sich Kotziampassis zufrieden: „Die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele sind für mich zweitrangig, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir gefallen. Es wird bestimmt noch einige Wochen dauern bis wir richtig eingespielt sind, aber wir haben viele gute Fußballer geholt, die brauchen nicht so lange, um sich einzufinden. Und auch mit den jungen Burschen bin ich sehr zufrieden. Die machen das richtig gut.“

Trotz der guten Testspiele, in denen es für den ASC Dortmund keine Niederlage gab, relativiert der 49-Jährige: „Wie gut die Vorbereitung wirklich war, werden wir am Sonntag nach dem Spiel sehen.“

Personell kann der ASC-Trainer dabei aus dem Vollen schöpfen, denn nennenswerte Verletzungen gibt es keine. Auch aufgrund dieser Tatsache sind Neuverpflichtungen grundsätzlich nicht mehr geplant.

Als Saisonziel gibt Kotziampassis vor „so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.“ „Sollte uns das früh gelingen“, fügt er hinzu, „können wir unsere Ziele ja noch nach oben korrigieren.“