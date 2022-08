Sportfreunde Lotte: Drei weitere Neue - insgesamt 20 (!) Zugänge

Die Sportfreunde Lotte haben vor dem Oberliga-Auftakt am Samstag in Bövinghausen drei weitere neue Spieler vorgestellt. Insgesamt hat Lotte 20 Spieler verpflichtet.

Die Sportfreunde Lotte haben nach dem Abstieg aus der Regionalliga West einen großen Umbruch vollzogen. Nur fünf Spieler sind aus dem letztjährigen Kader am Lotter Kreuz weiter beschäftigt. Hinzu kommen 20 Zugänge.

Die jüngsten Verpflichtungen sind Julian Frommann (Arminia Bielefeld U19), Angelos Kerasidis (Rot-Weiß Erfurt) und Fatlum Elezi, der ebenfalls von Erfurt nach Lotte wechselt.

Lotte-Kader 2022/2023 im Überblick: Tor: Michael Luyambula, Luis Hillemeier (SC Paderborn II) Abwehr: Simon Schubert, Jeff Mensah (Heider SV), Bo-Börge Drath (1. FC Egestorf/Langreder), Daniel Grgic (SC Paderborn II), Elias Kourouma (Preußen Münster II), Julian Frommann (Arminia Bielefeld U19) Mittelfeld: Emre-Can Agil (eigene U19), Melih Sayin (SC Paderborn U19), Berkan Ersoy (VfL Osnabrück U19), Adrian Wanner (SV Rödinghausen), Angelos Kerasidis, Fatlum Elezi (Beide Rot-Weiß Erfurt), Dario Bezerra-Ehret (Bonner SC), Leon Gino Schmidt (Holstein Kiel II) Angriff: Jaroslaw Lindner, Fabian Golz (BSV Holzhausen), Burinyuy Nyuydine, Niklas Determann, Max Kremer (Energie Cottbus), Nao Oriyama (Brinkumer SV), Addy-Waku Menga (BSV SW Rehden)

Frommann ist ein 19-jähriger Innenverteidiger, der zuletzt auf 16 U19-Bundesliga-Eunsätze kam. "Lotte ist ein cooler Verein mit Ambitionen. Ich möchte hier etwas erreichen, einfach eine tolle Saison spielen", sagt der Neuzugang aus Ostwestfalen.

Kerasidis (25) ist im Mittelfeld-Zentrum zuhause und spielte auch schon in seiner Heimat Griechenland. Seine fußballerische Ausbildung genoss der beidfüßige Akteur bei AEK Athen sowie dem FC Augsburg.

Aus Erfurt wechselt mit Elezi auch ein offensiver Mittelfeldspieler zu den Sportfreunden. Der 24-jährige Deutsch-Kosovare wurde in der Jugend des SV Tasmania Berlin sowie bei Dynamo Dresden ausgebildet und stieg zuletzt mit Rot-Weiß Erfurt in die Regionalliga auf. Der beidfüßige geborene Berliner hatte jüngst maßgeblichen Anteil an der Rückkehr des Thüringer Traditionsvereins in Richtung Regionalliga. Beim FC RWE erzielte Elezi im abgelaufenen Spieljahr in 29 Partien zwölf Treffer und bereitete 18 weitere vor. Außerdem sammelte der Zehner beim Berliner AK ebenso bereits zuvor Erfahrung in der viertklassigen Regionalliga Nordost.