MSV Düsseldorf: Unentschieden gegen die SSVg Velbert "wie einen Sieg"

Dem MSV Düsseldorf ist im Auftaktspiel eine kleine Sensation gelungen: Durch ein Tor in der Nachspielzeit nahmen sie in Velbert ihren ersten Oberliga-Punkt mit.

Nach Abpfiff der Eröffnungspartie der Oberliga Niederrhein konnte man meinen, der MSV Düsseldorf hätte gewonnen. Denn während die Spieler der SSVg Velbert mit hängenden Köpfen auf dem Rasen standen, feierten die Düsseldorfer ausgelassen. Doch es handelte sich „nur“ um einen Punkt, den der MSV zurück nach Düsseldorf nahm. Dieser hatte aber eine große Bedeutung für die Mannschaft von Trainer Mohamed El Mimouni, schließlich handelte es sich um den ersten Punkt im ersten Oberligaspiel in der Geschichte des Vereins. Und das gegen eine Mannschaft, die als Top-Favorit auf den Aufstieg gilt.

Nach einem eher schwächeren Beginn, der auch mit der 1:0 Führung der Velberter einherging, kämpften sich die Spieler des Oberliga-Neulings zurück. „Die ersten zwanzig Minuten hatte ich Angst“, gab El Mimouni nach dem Abpfiff zu. „Da hat das Velbert sehr gut gemacht und hätte auch zwei oder drei Tore schießen können.“ Doch im weiteren Verlauf wurden die Düsseldorfer immer besser und besonders in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel.

Auf den Ausgleich musste das Team aus der Landeshauptstadt jedoch lange warten. Erst in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Gülmez per Flachschuss. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl in der letzten Minute gegen so einen Gegner zu treffen“, freute sich der 24-Jährige hinterher. Und kam anschließend aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Wir feiern das 1:1 wie einen Sieg. Einen Punkt nach Düsseldorf mitzunehmen, das ist einfach überragend.“ Dass sich der MSV Düsseldorf vom Rückstand nicht beeindruckt gezeigt hat, war für ihn wenig überraschend: „Wir üben auch im Training, unsere Köpfe nicht hängen zu lassen.“ Ein weiterer Faktor sei zudem das Klima innerhalb des Teams. „Die Stimmung in der Mannschaft ist super, jeder fühlt sich hier wohl“, betonte Gülmez.





Für den MSV Düsseldorf steht am kommenden Mittwoch (10. August, 19:30 Uhr) gegen den TSV Meerbusch das erste Oberliga-Heimspiel an, bevor es dann am dritten Spieltag (14. August, 15 Uhr) nach Duisburg, zum VfB Homberg, geht. Das Ziel ist laut Gülmez klar: „Wir wollen aus den nächsten beiden Spielen sechs Punkte mitnehmen. Dazu müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch konzentrierter in das Spiel reingehen, aber ich denke wir haben die Qualität, die nächsten Spiele zu gewinnen.“