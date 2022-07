Sportfreunde Baumberg: Große Verletzungssorgen vor dem Oberliga-Start

Bei den Sportfreunden Baumberg war es ein schwieriger Sommer. Viele Verletzte erschwerten Trainer Salah El Halimi die Vorbereitung auf die Oberliga Niederrhein.

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Oberliga Niederrhein ist die Lage bei den Sportfreunden Baumberg etwas angespannt. „Mit gemischten Gefühlen“, bewertet demnach auch Trainer Salih El Halimi die Saisonvorbereitung. Vor allem beim Personal gibt es große Probleme, allein in der Offensive fallen viele Leistungsträger aus. Entsprechend sind die Baumberger auch auf dem Transfermarkt aktiv und halten Ausschau, um das Angriffsspiel zu verstärken.

Mit Ali Daour, Bilal Sezer, Ivan Pusic, Eren Taskin, Sercan Er, Patrick Salata und Alon Abelski fallen gleich sieben Akteure langfristig aus, unter anderem mit Kreuzbandverletzung, Knorpelschaden oder Meniskusriss. Viele der Verletzungen stammen noch aus der letzten Saison. „Das sind auch alles Spieler, die uns in der Hinrunde wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen werden“, erklärt El Halimi. „Mit gesunden 16 Feldspielern sind wir im Moment natürlich dünn aufgestellt und müssen wegen der Verletzungen noch was machen.“ Zudem sind sechs von bisher acht Neuzugängen unter 20 Jahre alt und brauchen noch Erfahrung.

El Halimi erwartet "spannende Saison und engere Spitze"

Nach zuletzt fünf Saisons auf Platz sechs oder besser also schwierige Voraussetzungen, ähnlich erfolgreich zu sein wie mit dem vierten Platz in der Vorsaison. „Es gilt für uns natürlich erstmal, gut durch die Saison zu kommen, auch mit Corona. Es wird viele Spiele geben, in denen wir uns weiterentwickeln und über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen wie in den letzten Jahren“, sagt El Halimi. „Dennoch wollen wir von der Platzierung wieder einstellig werden.“

Die Konkurrenz erwartet der Cheftrainer „noch ausgeglichener und stärker“, wie er mit Blick auf die Liga schätzt: „Ich freue mich, ich erwarte eine noch spannendere Saison und eine engere Spitze. Uerdingen und die SSVg Velbert sind die Top-Favoriten, auch der VfB Hilden, Homberg und TVD Velbert können eine gute Rolle spielen.“ Los geht es für die Sportfreunde am kommenden Sonntag (7. August), wenn der FSV Duisburg ab 15 Uhr zu Gast ist.