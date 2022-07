Nach dem Aus bei RWE: ETB verpflichtet letzten Kapitän der U19 von Rot-Weiss Essen

Der Umbruch beim ETB SW Essen geht weiter - nun wurde der 15. Zugang präsentiert. Er spielte zuletzt in der starken U19 von Rot-Weiss Essen.

Fast alles ist neu beim ETB SW Essen. Vor dem Start in die Oberliga Niederrhein hat der Klub aus dem Essener Süden den 15. Zugang präsentiert - bei elf Abgängen. Ein großer Umbruch.

Wie so oft wurde der ETB in der eigenen Stadt fündig. Denn vom Stadtrivalen wurde der zentrale Mittelfeldspieler Guiliano Zimmerling verpflichtet. Der lief bis zum Ende der letzten Spielzeit als Kapitän für die starke U19 von Rot-Weiss Essen auf, nachdem er 2016 vom BVB an die Hafenstraße wechselte.

13 Einsätze stehen für Zimmerling in der U19 zu Buche (ein Tor, vier Vorlagen). Zudem durfte er für die Regionalliga-Mannschaft fünf Mal im Niederrheinpokal ran - dort gelangen ihm zwei Treffer und ein Assist. Sein Vertrag wurde im Sommer nicht verlängert, nun unterschrieb er beim ETB.

Zugänge: Noel Futkeu (1.FC Köln II), Edisher Ugrekhelidze (Burgaltendorf), Djibril Camara (SpVgg Steele), Frederik Lach (SC Verl),Matthias Tietz (FSV Duisburg), Fatih Gönül (Sterkrade-Nord), Kamil Poznanski (FC Kray), Marvin Matten, Alexander Golz, Marc Gotzeina (beide SF Niederwenigern), Fatih Özbayrak, Pascal Kubina (alle Ratingen 04/19), Labinot Kryeziu (RWE U19), Alper Islam (eigene U19), Guiliano Zimmerling (RWE U19) Abgänge: Baris Atas (Rather SV), Lennard Maßmann (BW Lohne) Marcello Romano, Hassine Refai (beide SV Straelen), Mohamed Cissé (Wattenscheid 09), Niklas Lübcke (BVB II), Ismail Remmo (SSVg Velbert), Jakob Zec, Simon Neuse (beide ESC Rellinghausen), Yassin Merzagua (Ratingen 04/19), Robin Walter (Ziel unbekannt)

Bei der Generalprobe für die Oberligasaison gegen TuS Ennepetal am kommenden Sonntag (15 Uhr, Uhlenkrug) wird er erstmalig das ETB-Trikot tragen. Nach seiner Unterschrift betonte das Talent: "Das Gesamtpaket beim ETB hat mich überzeugt, genauso die Art und Weise, wie man mit mir plant und welche Perspektiven mir aufgezeigt wurden. Das gegenseitige Vertrauen ist auf beiden Seiten da. Wir besitzen eine relativ junge Truppe, die aber hungrig ist und oben mit angreifen möchte. Es wäre super, wenn wir in der nächsten Saison die Top 5 erreichen könnten.“

ETB-Trainer Damian Apfeld weiß, welche Qualität er bekommt, kennt er den Spieler doch noch aus seiner eigenen Vergangenheit beim aktuellen Drittligisten: "Ich kenne Guiliano aus meiner Zeit bei RWE, wo ich ihn in seinem ersten U19-Jahr trainiert habe. Ich freue mich, dass ich ihn jetzt auf seiner ersten Station im Seniorenbereich begleiten darf. Aufgrund seiner ausgezeichneten Technik und sehr kreativen Spielweise erhöht sich damit noch mal deutlich unsere Qualität im Offensivspiel. Hinzu kommt, dass wir als ETB damit noch mal deutlich unterstreichen, dass unser Verein eine sehr gute Adresse für junge, hungrige und talentierte Spieler ist. Wir können Spieler wie Guiliano vom ETB überzeugen. Das ist gut und darauf können wir auch stolz sein. Das sollte auch zukünftig unser Weg sein."