RWE / TVD Velbert: Das sagt Brauer über seine neue Doppelrolle und Ziele in der Oberliga

Vor einer Woche verkündete der TVD Velbert den Transfer von Timo Brauer. Beim Testspiel gegen den Wuppertaler SV kam der Ex-RWE-Spieler über eine Stunde zum Einsatz.

Nach der 0:6-Klatsche gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf musste der TVD Velbert eine weitere Niederlage einstecken. Mit 1:5 verlor der Oberligist gegen den klassenhöheren Wuppertaler SV. Mit dabei war auch der wohl prominenteste Neuzugang der Velberter: Timo Brauer.

Der Ex-RWE-Spieler, der vor einer Woche erst beim TVD unterschrieben hat und gleichzeitig einen Job auf der Geschäftsstelle von Rot-Weiss Essen angenommen hat, machte bis zu seiner Auswechslung nach einer guten Stunde eine ordentliche Partie, organisierte die Mittelfeldzentrale und gab seinen Mitspielern immer wieder Kommandos.

RevierSport hat nach der Partie mit dem 32-Jährigen gesprochen:

Timo Brauer über…

…seine 60 Minuten Einsatzzeit: „Wir sind ja erst seit sechs Tagen im Training, hatten gerade erst ein Spiel gegen Düsseldorf II und sehr viele Spieler sind auch noch im Urlaub. Dementsprechend reichen die 60 Minuten auch erstmal in meinem Alter (lacht).“ … das Spiel gegen den Wuppertaler SV: „Das Ergebnis ist sicher ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wir hätten auf der anderen Seite auch noch mehr Tore machen müssen, finde ich.“

… seine neue Doppelrolle: „Ich bin jetzt eine Woche lang dabei und kann sagen, es macht beides sehr, sehr viel Spaß. Bei Rot-Weiss Essen ist natürlich wieder unendlich viel zu tun. Das Potenzial in diesem Verein ist einfach immens. Und auch hier in Velbert ist alles super. Ich versuche, den Jungs mit meiner Erfahrung ein wenig zu helfen, auch auf dem Feld ein bisschen zu coachen und einfach Spaß am Fußball zu haben.“

… die Ziele in der Oberliga: „Wir haben echt eine gute Truppe zusammen. Die Mannschaft ist letztes Jahr Sechster geworden und ich glaube ein oder zwei Plätze höher wäre dann am Ende nicht verkehrt. Ganz nach oben wollen wir erstmal nicht schauen. Ich denke, da gibt es Mannschaften wie zum Beispiel die SSVg Velbert oder auch den KFC Uerdingen, die unbedingt hoch wollen, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, guten Fußball zu spielen und einige richtig zu ärgern.“