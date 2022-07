VfB Homberg: Sieg im ersten Test - nächster Transfer steht bevor

Fußball-Oberligist VfB Homberg besiegte im ersten Testspiel der Saison den westfälischen Landesligisten SV Horst-Emscher mit 3:1 (2:0). Ein Gastspieler hinterließ bleibenden Eindruck.

Nach gut einer Woche im Training stand für Regionalliga-Absteiger VfB Homberg das erste Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison auf dem Plan. Trainer-Rückkehrer Stefan Janßen, der seit Anfang Juni wieder an der Seitenlinie der Duisburger steht, betonte gleich vorneweg: „Ich bin kein Freund von Vorbereitungen. Bei einem Testspiel fehlen für mich alle Zutaten, die zu einem guten Essen dazu gehören.“

Dennoch konnte Janßen dem Duell mit Horst-Emscher etwas abgewinnen: „Es war eine schöne Abwechslung zum Training. Die Jungs haben sich ordentlich bewegt und viele Sachen waren okay. Von daher bin ich mit dem ersten Test zufrieden. Ein bisschen besser geht natürlich immer. Aber in erster Linie geht es darum, dass ich Erkenntnisse sammeln kann, welche elf Spieler zum Saisonstart am 7. August von Anfang an spielen wollen.“

Zur Startelf am ersten Spieltag im Derby gegen Aufsteiger SF Hamborn könnte ein Spieler zählen, der bis dato noch gar nicht offiziell beim VfB Homberg unter Vertrag steht: Clinton Asare. Der Mittelfeldspieler war einer von gleich vier Gastspielern, die gegen Horst-Emscher die Möglichkeit bekamen, Werbung in eigener Sache zu machen.

VfB Homberg: Asare vor Rückkehr

Im Falle von Asare offenbar mit Erfolg, denn nach dem Spiel ließ Janßen verlauten: „Clinton Asare werden wir kurzfristig verpflichten“. Asare ist am Rheindeich kein unbekannter, denn bereits in der Saison 2020/21 spielte der in der Jugend unter anderem beim MSV Duisburg, VfL Bochum und Rot-Weiss Essen ausgebildete 20-Jährige beim VfB. Zuletzt stand er beim Oberligisten TuS Koblenz unter Vertrag, für den er in der vergangenen Saison 26 Mal auflief.





Auf der anderen Seite war es auch für den westfälischen Landesligisten SV Horst-Emscher das erste Testspiel der Saison. Gäste-Trainer Niklas Zacharias, der mit seiner Mannschaft seit rund eineinhalb Wochen in der Vorbereitung steckt, war dem Test rundum zufrieden: „Mit der Art und Weise, in der wir uns präsentiert haben, bin ich sehr zufrieden. Auch wir hatten einen Umbruch im Sommer, deswegen war die gezeigte Leistung nicht selbstverständlich. Von der ersten bis zur letzten Minute haben wir ein gutes Spiel gemacht.“