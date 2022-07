VfB Homberg: Rückkehrer Janßen über erste Eindrücke und Auftakt gegen Ex-Klub

Der VfB Homberg hat das Training für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein aufgenommen. Stefan Janßen berichtet über seine ersten Eindrücke.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West spielt der VfB Homberg in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein. Die Vorbereitung auf die erste Saison seit 2018/19 in der fünften Liga hat am vergangenen Wochenende begonnen. Über den Trainingsplatz wurde die Mannschaft von einem alten Bekannten gejagt: Stefan Janßen.

Er ist seit dem 1. Juli wieder im Amt. Schon von 2015 bis 2020 trainierte er das Team in Homberg erfolgreich und schaffte damals auch den Aufstieg in die Regionalliga. In dieser Saison dürften die Ziele nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, denn der VfB hat in den vergangenen Wochen einen nahezu komplett neuen Kader auf die Beine gestellt. 15 Spieler haben den Verein verlassen, 13 Spieler sind neu dazugestoßen.

Ersten Eindrücke durchweg positiv

Janßen beschreibt seine Eindrücke der ersten Woche mit seinem neuen Team wie folgt: „Der erste Eindruck der Mannschaft ist toll. Es macht Riesenspaß, wieder beim VfB Homberg zu sein. Die Jungs ziehen super mit. Der Vorstand hat bei den neuen Spielern eine klasse Arbeit geleistet. Charakterlich scheint es eine tolle Truppe zu sein. Mit dem Trainerteam und der Mannschaft macht es gerade sehr viel Spaß.“

Auch wenn Janßen mit seinen neuen Spielern schon recht zufrieden ist, wird es nicht bei den 13 Neuzugängen bleiben. Wie der 52-Jährige verriet, sollen noch drei bis vier Spieler verpflichtet werden. Im ersten Test werden diese Spieler aber noch nicht dabei sein, denn dieser steht schon am kommenden Wochenende an. Dann treffen die Homberger auf den Landesligisten SV Horst-Emscher (Samstag, 9. Juli, 15 Uhr).

Erwartungen an sein Team hat der Rückkehrer im ersten Test noch nicht: „Im ersten Test fordere ich gar nichts. Das erste Spiel ist immer nur eine gelungene Abwechslung zum Training. Dass die Jungs einfach mal wieder ein bisschen Spielen und nicht nur gegen sich selber. Ich erwarte gar nichts. Hauptsache ein bisschen bewegen, Spaß haben und bitte keine Verletzten.“

Bizarres erstes Saisonspiel

Seit einigen Tagen ist auch klar, gegen wen Janßen in seine zweite Ära beim VfB Homberg startet. Und da wird es dann gleich kurios: Homberg trifft auf den Landesliga-Aufsteiger Hamborn 07 (Sonntag, 7. August, 15 Uhr). Dort stand Janßen bis in den Frühling unter Vertrag, ehe er sein Engagement bei Homberg ab dem Sommer ankündigte und im Anschluss daran entlassen wurde.

Der A-Lizenzinhaber verspürt aber keinerlei böses Blut, wenn er an das erste Spiel denkt: „Ich habe da gar keine Ressentiments. Ich habe nur die besten Erinnerungen an Hamborn. Ich freue mich auf das erste Spiel, freue mich, viele nette Menschen aus Hamborn am ersten Spieltag wiederzusehen. Auch auf die vielen Spieler die bei mir waren, freue ich mich. Ein Derby am ersten Spieltag, was will man mehr?“