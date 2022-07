Oberliga Niederrhein: Spielplan - KFC startet in der Grotenburg, Essener Derby zum Auftakt

Der Spielplan der Oberliga Niederrhein ist fix. Am Dienstag informierte der Verband über die Terminierung für die 42 Spieltage.

Der Countdown läuft: In einem Monat, am 5. August, startet die Oberliga Niederrhein in die neue Saison. Am Dienstag informierte der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) über die Ansetzungen der 42 Spieltage. Anders als in der abgelaufenen Spielzeit wird in der kommenden Serie wieder eine Hin- und Rückrunde ausgetragen. Dafür hatte sich die Mehrheit der Vereine ausgesprochen.

Um dieses anspruchsvolle Programm bis Anfang Juni 2023 zu bewältigen, stehen einige Englische Wochen an - die erste bereits am zweiten Spieltag. Am Wochenende zuvor eröffnet die SSVg Velbert die Saison mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger MSV Düsseldorf (Freitag, 5. August, 19.30 Uhr). Tags darauf tritt Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen in der Grotenburg gegen den Cronenberger SC an. Die übrigen Partien des Auftakt-Spieltages steigen am Sonntag - und versprechen gleich Brisanz: Denn in Essen steigt das Stadtderby zwischen ETB Schwarz-Weiß und dem FC Kray. Sicher ein besonderes Spiel für ETB-Coach Damian Apfeld, der bis zum Ende der letzten Spielzeit in Kray an der Seitenlinie stand. Und in Duisburg treffen sich Absteiger VfB Homberg und Aufsteiger Sportfreunde Hamborn zum Lokalduell. Als einziges Team ist der TVD Velbert zum Auftakt spielfrei.

Die Hinrunde endet am 11. Dezember. Eine Woche darauf erfolgt der Rückrundenstart, ehe die Liga für einige Wochen pausiert. Der 3. Januar ist als Datum für den Pflichtspielstart ins Jahr 2023 anberaumt, erneut eröffnet dann die SSVg Velbert an einem Freitagabend - gegen den Cronenberger SC.

Auf- und Abstieg Wie üblich steigt nur der Meister der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West auf. Absteigen werden mindestens fünf und höchstens sieben Mannschaften. Das ist abhängig von der Anzahl der am Niederrhein ansässigen Regionalliga-Absteiger.

1. Spieltag

Freitag, 5. August 2022

SSVg Velbert - MSV Düsseldorf (19.30 Uhr)

Samstag, 6. August

KFC Uerdingen - Cronenberger SC (18 Uhr)

Sonntag, 7. August

ETB SW Essen - FC Kray

VfB Homberg - Sportfreunde Hamborn

TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg (alle 15 Uhr)

Union Nettetal - Spvg Schonnebeck (15.15 Uhr)

VfB Hilden - 1. FC Monheim

SC St. Tönis - SV Sonsbeck

TuRU Düsseldorf - 1. FC Kleve (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: TVD Velbert

2. Spieltag

Mittwoch, 10. August

FC Kray - VfB 03 Hilden (19 Uhr)

FSV Duisburg - SC Union Nettetal

Spvg Schonnebeck - SC St. Tönis

SV Sonsbeck - KFC Uerdingen

Cronenberger SC - SSVg Velbert

MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch

Ratingen 04/19 - VFB Homberg

SF Hamborn 07 - ETB SW Essen

1.FC Monheim - TuRU Düsseldorf

TVD Velbert - Sportfreunde Baumberg (alle 19.30 Uhr)

spielfrei: 1. FC Kleve 63/03

3. Spieltag

Samstag, 13. August

KFC Uerdingen - Spvg Schonnebeck (18 Uhr)

Sonntag, 14. August

ETB SW Essen - Ratingen 04/19

VFB Homberg - MSV Düsseldorf

TSV Meerbusch - Cronenberger SC

SSVg Velbert - SV Sonsbeck

1. FC Kleve 63/03 - 1.FC Monheim (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - TVD Velbert (15.15 Uhr)

VfB 03 Hilden - SF Hamborn 07

SC St. Tönis - FSV Duisburg

TuRU Düsseldorf - FC Kray (alle 15.30)

spielfrei: Sportfreunde Baumberg

4. Spieltag

Freitag, 19. August

Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden (19.30 Uhr)

Sonntag, 21. August

MSV Düsseldorf - ETB SW Essen (14.30 Uhr)

Spvg Schonnebeck - SSVg Velbert

SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

Cronenberger ¬- SC VFB Homberg

SF Hamborn 07 - TuRU Düsseldorf

FC Kray - 1. FC Kleve 63/03

Sportfreunde Baumberg - SC Union Nettetal

TVD Velbert - SC St. Tönis (alle 15 Uhr)

FSV Duisburg - KFC Uerdingen (15.30 Uhr)

spielfrei: 1.FC Monheim

5. Spieltag

Freitag, 26. August

SSVg Velbert - FSV Duisburg (19.30 Uhr)

Samstag, 27. August

KFC Uerdingen - TVD Velbert (18 Uhr)

Sonntag, 28. August

ETB SW Essen - Cronenberger SC

VFB Homberg - SV Sonsbeck

TSV Meerbusch -Spvg Schonnebeck

1.FC Monheim - FC Kray

1. FC Kleve 63/03 - SF Hamborn 07 (alle 15 Uhr)

VfB 03 Hilden - MSV Düsseldorf

SC St. Tönis - Sportfreunde Baumberg

TuRU Düsseldorf - Ratingen 04/19 (alle 15.30)

spielfrei: SC Union Nettetal

6. Spieltag

Sonntag, 4. September

MSV Düsseldorf - TuRU Düsseldorf (14.30 Uhr)

Spvg Schonnebeck - VFB Homberg

SV Sonsbeck - ETB SW Essen

Cronenberger SC - VfB 03 Hilden

Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve 63/03

SF Hamborn 07 - 1.FC Monheim

Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

TVD Velbert - SSVg Velbert (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - SC St. Tönis (15.15 Uhr)

FSV Duisburg - TSV Meerbusch (15.30 Uhr)

spielfrei: FC Kray

7. Spieltag

Freitag, 9. September

SSVg Velbert - Sportfreunde Baumberg (19.30 Uhr)

Samstag, 10. September

KFC Uerdingen - SC Union Nettetal (18 Uhr)

Sonntag, 11. September

ETB SW Essen - Spvg Schonnebeck

VFB Homberg - FSV Duisburg

TSV Meerbusch - TVD Velbert

FC Kray - SF Hamborn 07

1.FC Monheim - Ratingen 04/19

1. FC Kleve 63/03 - MSV Düsseldorf (alle 15 Uhr)

VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

TuRU Düsseldorf - Cronenberger SC (beide 15.30 Uhr)

spielfrei: SC St. Tönis

8. Spieltag

Sonntag, 18. September

MSV Düsseldorf - 1.FC Monheim (14.30 Uhr)

Spvg Schonnebeck - VfB 03 Hilden

SV Sonsbeck - TuRU Düsseldorf

Cronenberger SC - 1. FC Kleve 63/03

Ratingen 04/19 - FC Kray

Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

TVD Velbert - VFB Homberg (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - SSVg Velbert (15.15)

FSV Duisburg - ETB SW Essen

SC St. Tönis - KFC Uerdingen (beide 15.30)

spielfrei: SF Hamborn 07

9. Spieltag

Mittwoch, 21. September

ETB SW Essen - TVD Velbert

FC Kray - MSV Düsseldorf (beide 19 Uhr)

VfB 03 Hilden - FSV Duisburg

VFB Homberg - Sportfreunde Baumberg

TSV Meerbusch - SC Union Nettetal

SSVg Velbert - SC St. Tönis

SF Hamborn 07 - Ratingen 04/19

1.FC Monheim - Cronenberger SC

1. FC Kleve 63/03 - SV Sonsbeck

TuRU Düsseldorf - Spvg Schonnebeck (alle 19:30)

spielfrei: KFC Uerdingen

10. Spieltag

Samstag, 24. September

KFC Uerdingen - SSVg Velbert (18. Uhr)

Sonntag, 25. September

MSV Düsseldorf - SF Hamborn 07 (14.30 Uhr)

Spvg Schonnebeck - 1. FC Kleve 63/03

SV Sonsbeck - 1.FC Monheim

Cronenberger SC - FC Kray

Sportfreunde Baumberg - ETB SW Essen

TVD Velbert - VfB 03 Hilden (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - VFB Homberg (15.15 Uhr)

FSV Duisburg - TuRU Düsseldorf

SC St. Tönis - TSV Meerbusch (beide 15.30 Uhr)

spielfrei: Ratingen 04/19

11. Spieltag

Sonntag, 2. Oktober

ETB SW Essen - SC Union Nettetal

VFB Homberg - SC St. Tönis

TSV Meerbusch - KFC Uerdingen

Ratingen 04/19 - MSV Düsseldorf

SF Hamborn 07 - Cronenberger SC

FC Kray - SV Sonsbeck

1.FC Monheim - Spvg Schonnebeck

1. FC Kleve 63/03 - FSV Duisburg (alle 15 Uhr)

VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg

TuRU Düsseldorf - TVD Velbert (beide 15.30 Uhr)

spielfrei: SSVg Velbert

12. Spieltag

Freitag, 7. Oktober

SSVg Velbert - TSV Meerbusch (19.30 Uhr)

Samstag, 8. Oktober

KFC Uerdingen - VFB Homberg (18 Uhr)

Sonntag, 9. Oktober

Spvg Schonnebeck - FC Kray

SV Sonsbeck - SF Hamborn 07

Cronenberger SC - Ratingen 04/19

Sportfreunde Baumberg - TuRU Düsseldorf

TVD Velbert - 1. FC Kleve 63/03 (alle. 15 Uhr)

SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden (15.15)

FSV Duisburg - 1.FC Monheim

SC St. Tönis - ETB SW Essen (beide 15.30)

spielfrei: MSV Düsseldorf

13. Spieltag

Mittwoch, 12 Oktober

ETB SW Essen - KFC Uerdingen

FC Kray - FSV Duisburg (beide 19 Uhr)

VfB 03 Hilden - SC St. Tönis

VFB Homberg - SSVg Velbert

MSV Düsseldorf - Cronenberger SC

Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck

SF Hamborn 07 - Spvg Schonnebeck

1.FC Monheim - TVD Velbert

1. FC Kleve 63/03 - Sportfreunde Baumberg

TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal (alle 19.30)

spielfrei: TSV Meerbusch

14. Spieltag

Samstag, 15. Oktober

KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden (18 Uhr)

Sonntag, 16. Oktober

Spvg Schonnebeck - Ratingen 04/19

SV Sonsbeck - MSV Düsseldorf

TSV Meerbusch - VFB Homberg

SSVg Velbert - ETB SW Essen

Sportfreunde Baumberg - 1.FC Monheim

TVD Velbert - FC Kray (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - 1. FC Kleve 63/03 (15.15 Uhr)

FSV Duisburg - SF Hamborn 07

SC St. Tönis - TuRU Düsseldorf (beide 15.30)

spielfrei: Cronenberger SC

15. Spieltag

Sonntag, 23. Oktober

MSV Düsseldorf - Spvg Schonnebeck (14.30 Uhr)

ETB SW Essen - TSV Meerbusch

Cronenberger SC - SV Sonsbeck

Ratingen 04/19 - FSV Duisburg

SF Hamborn 07 - TVD Velbert

FC Kray - Sportfreunde Baumberg

1.FC Monheim - SC Union Nettetal

1. FC Kleve 63/03 - SC St. Tönis (alle 15 Uhr)

VfB 03 Hilden - SSVg Velbert

TuRU Düsseldorf - KFC Uerdingen (beide 15.30)

spielfrei: VFB Homberg

16. Spieltag

Freitag, 28. Oktober

SSVg Velbert - TuRU Düsseldorf (19.30 Uhr)

Samstag, 29. Oktober

KFC Uerdingen – 1. FC Kleve 63/03 (18 Uhr)

Sonntag, 30. Oktober

Spvg Schonnebeck - Cronenberger SC

VFB Homberg - ETB SW Essen

TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

Sportfreunde Baumberg - SF Hamborn 07

TVD Velbert - Ratingen 04/19 (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - FC Kray (15.15 Uhr)

FSV Duisburg - MSV Düsseldorf

SC St. Tönis - 1.FC Monheim (beide 15.30)

spielfrei: SV Sonsbeck

17. Spieltag

Sonntag, 6. November

MSV Düsseldorf - TVD Velbert

SF Hamborn 07 - SC Union Nettetal

1. FC Kleve 63/03 - SSVg Velbert (alle 14.30 Uhr)

SV Sonsbeck - Spvg Schonnebeck

Cronenberger SC - FSV Duisburg

Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

FC Kray - SC St. Tönis

1.FC Monheim - KFC Uerdingen (alle 15 Uhr)

VfB 03 Hilden - VFB Homberg

TuRU Düsseldorf - TSV Meerbusch (beide 15.30)

spielfrei: ETB SW Essen

18. Spieltag

Freitag, 11. November

SSVg Velbert - 1.FC Monheim (19.30 Uhr)

Samstag, 12 November

KFC Uerdingen - FC Kray (18 Uhr)

Sonntag, 13 November

VFB Homberg - TuRU Düsseldorf (14.30 Uhr)

ETB SW Essen - VfB 03 Hilden

TSV Meerbusch - 1. FC Kleve 63/03

Sportfreunde Baumberg - MSV Düsseldorf

TVD Velbert - Cronenberger SC (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - Ratingen 04/19 (15.15 Uhr)

FSV Duisburg - SV Sonsbeck

SC St. Tönis - SF Hamborn 07 (beide 15.30 Uhr)

spielfrei: Spvg Schonnebeck

19. Spieltag

Sonntag, 27. November

MSV Düsseldorf - SC Union Nettetal

SF Hamborn 07 - KFC Uerdingen

1. FC Kleve 63/03 - VFB Homberg (alle 14.30 Uhr)

Spvg Schonnebeck - FSV Duisburg

SV Sonsbeck - TVD Velbert

Cronenberger SC - Sportfreunde Baumberg

Ratingen 04/19 - SC St. Tönis

FC Kray - SSVg Velbert

1.FC Monheim - TSV Meerbusch (alle 15 Uhr)

TuRU Düsseldorf - ETB SW Essen (15.30 Uhr)

spielfrei: VfB 03 Hilden

20. Spieltag

Freitag, 2. Dezember

SSVg Velbert - SF Hamborn 07 (19.30 Uhr)

Samstag, 3. Dezember

KFC Uerdingen Ratingen 04/19 (18 Uhr)

Sonntag, 4. Dezember

VFB Homberg - 1.FC Monheim (14.15 Uhr)

ETB SW Essen - 1. FC Kleve 63/03

TSV Meerbusch - FC Kray

Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

TVD Velbert - Spvg Schonnebeck (alle 15 Uhr)

SC Union Nettetal - Cronenberger SC (15.15 Uhr)

VfB 03 Hilden - TuRU Düsseldorf

SC St. Tönis - MSV Düsseldorf (beide 15.30 Uhr)

spielfrei: FSV Duisburg

21. Spieltag

Sonntag, 11. Dezember

SF Hamborn 07 - TSV Meerbusch

1. FC Kleve 63/03 - VfB 03 Hilden (beide 14.15 Uhr)

MSV Düsseldorf - KFC Uerdingen (14.30 Uhr)

Spvg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg

SV Sonsbeck - SC Union Nettetal

Cronenberger SC - SC St. Tönis

Ratingen 04/19 - SSVg Velbert

FC Kray - VFB Homberg

1.FC Monheim - ETB SW Essen (alle 15 Uhr)

FSV Duisburg - TVD Velbert (15.30 Uhr)

spielfrei: TuRU Düsseldorf