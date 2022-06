Endspurt der Kaderplanung: Weiterer Zugang für VfB Homberg

Der VfB Homberg ist abermals auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Regionalliga-Absteiger verstärkt seine Offensive.

Viel hat sich im Kader des VfB Homberg nach dem Abstieg in die Oberliga Niederrhein bereits bewegt, jetzt haben die Duisburger einen weiteren Transfer vermeldet: Cedrik Hupka wechselt an den Rheindeich.

Der 27-Jährige ist auf der linken Außenbahn zuhause und spielte in den vergangenen beiden Saison für den TuS Ennepetal in der Oberliga Westfalen. Er habe die Homberger Verantwortlichen mit seiner Schnelligkeit und Ballsicherheit überzeugt, teilte der VfB mit.

In Ennepetal kam Hupka in der vergangenen Saison auf 29 Einsätze in der Oberliga (vier Tore). Der gebürtige Essener trug früher zudem die Trikots des SV Höntrop, SV Horst und von Concordia Wiemelhausen. In Homberg ist er der 14. Zugang, 15 Spieler haben den Verein verlassen.

VfB Homberg: Transfers im Überblick (Stand 29. Juni)

Zugänge: Cedric Hupka, Armel-Aurel Nkam (beide TuS Ennepetal), Jesse Weißenfells (SSVg Velbert), Taoufiq Naciri, Kenneth Hersey (beide TSV Meerbusch), Dennis Abrosimov (VfB Homberg), Ahmet Malik Uzun, Pablo Overfeld, Samuel Owusu Addai (alle Jahn Hiesfeld), Johannes Sabah (FC Kray), Kaito Nakamikawa (TuS Haltern), Luca Happe (Westfalia Herne), Tim Füten, Tim Ulrich (beide eigene U19)

Abgänge: Yassine Bouchama (Preußen Münster), Mike Koenders, Pierre Nowitzki (beide Ratingen 04/19), Pascale Talarski, Babacar M'Bengue (beide KFC Uerdingen), Jan Wellers (Fortuna Köln), Jonas Pfalz (SG Barockstadt), Maximilian Adamski (Fortuna Düsseldorf II), Jan-Niklas Pia (TVD Velbert), Maurice Opfermann Arcones (TeBe Berlin), Nico Lübke (Germania Halberstadt), Momodou Jallow, Sander Rau, Harris Kaltak, Maurice Hauser (alle unbekannt)