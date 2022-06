Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich auf der Torhüterposition verstärkt. Mit Malik Abid-Eddine kommt von der TSG Sprockhövel ein Talent an den Uhlenkrug.

ETB Schwarz-Weiß Essen hat Malik Abid-Eddine von der TSG Sprockhövel verpflichtet. Das gab der Oberligist am Freitag bekannt. Der 19-jährige Keeper kam bei seiner letzten Station in der U19-Westfalenliga zum Einsatz. Davor wurde er bei der SG Wattenscheid 09 und Westfalia Herne ausgebildet.

„Ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, da ich nun von der Jugend in den Seniorenbereich wechsele und finde, dass der ETB ein sehr attraktiver Verein ist. Ich habe ein Probetraining absolviert und dann kam auch relativ schnell die Zusage des Vereins, über die ich mich sehr gefreut habe“, sagte Abid-Eddine über seinen Wechsel.

Der 1,90 Meter große Schlussmann wird bei den Essenern das Torhütertrio um Stefan Jaschin und Alexander Golz komplettieren.

Abid-Eddine, der noch zur Schule geht und nächstes Jahr sein Abitur macht, freut sich auf die neue Aufgabe am Uhlenkrug, wo es zu einem radikalen Schnitt in der sportlichen Führung kommt. „Auf die nächste Saison bin ich sehr gespannt. Ich denke, dass wir mit der Mannschaft viel erreichen und oben mitspielen können“, sagte er und betonte:“ Mein Ziel ist es, mich zusammen mit dem Team in der nächsten Saison sehr viel weiterzuentwickeln. Ich bin sehr ambitioniert und bereit, der Mannschaft in sämtlichen Lagen zu helfen.“