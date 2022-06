KFC Uerdingen: Mehr Dauerkarten als nach Drittliga-Aufstieg verkauft

Seit Montag befindet sich der KFC Uerdingen in der Vorbereitung. Das gibt es Neues beim Traditionsverein.

Am Mittwoch meldete sich der KFC Uerdingen mit einer erstaunlichen Zahl. Nach dem Doppelabstieg ist die Euphorie groß - klingt komisch, ist aber so. Die Anhänger der Krefelder haben das Gefühl, dass der Abwärtstrend nun beendet ist, zudem kann der Verein endlich wieder in seiner Heimspielstätte - der Grotenburg auflaufen.

Das wollen sich 800 Fans nicht entgehen lassen - sie wollen kein Spiel verpassen und haben sich bereits eine Dauerkarte gesichert. Wie der KFC betont, sind das mehr als nach dem Aufstieg in die 3. Liga.

Sven Hartmann wird dann nicht mehr im Uerdinger Vorstand sein. Aus privaten Gründen wird er Ende Juni sein Amt niederlegen. Seine Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche werden dabei auf die drei verbleibenden Vorstandsmitglieder übertragen - wie der Klub erklärte. "Auch wenn wir die Entscheidung sehr bedauern, haben wir Verständnis für die Beweggründe. Wir bedanken uns bei Sven Hartmann für seine erfolgreiche und leidenschaftliche Arbeit in den vergangenen 12 Monaten."

Hartmann wird gehen, zwei Spieler haben dafür verlängert. Timo Meißner bleibt beim KFC. Der 20-jährige Torhüter ist seit der U17 im Verein und hat den Sprung in den Kader der 1. Mannschaft geschafft. In der letzten Spielzeit stand er im Niederrheinpokal gegen den Lohausener SV und BW Dingen sowie im Regionalliga-Spiel beim SV Lippstadt in der Startelf.

Auch Brandon Do hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Linksverteidiger kam im Sommer 2020 als Jugendspieler von Unterrath zum KFC, zuvor war er in Jugendmannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg aktiv.

Die Testspiele der Uerdinger im Überblick:

Samstag, 02.07.2022 – 18:00 Uhr - Testspiel beim VfB Uerdingen

Mittwoch, 06.07.2022 – 19:00 Uhr - Testspiel gegen Blau-Gelb Überruhr (Krefeld, Bezirkssportanlage „Am Rundweg“)

Sonntag, 10.07.2022 – 15:30 Uhr - Testspiel beim TuS Königsdorf

Mittwoch, 13.07.2022 – 19:00 Uhr - Testspiel beim SV Oppum

Freitag, 15.07.2022 – 19:00 Uhr - Testspiel gegen Bergisch Gladbach (Bezirkssportanlage „Kurkölner Straße“)

Sonntag, 24.07.2022 – 15:00 Uhr - Saisoneröffnung und Testspiel: KFC Uerdingen – 1. FC Mönchengladbach (Krefeld, Sportpark Oppum)

Mittwoch, 27.07.2022 – 16:00 Uhr - Testspiel beim VDV (Duisburg, Sportschule Wedau)