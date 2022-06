Die Oberligisten planen fleißig für die kommende Saison. Hier konnten der KFC Uerdingen und der Cronenberger SC Peronalentscheidungen verkünden.

Der Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen rüstet sich weiter für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein. Nach Kapitän Leonel Kadiata wird auch Marcel Kretschmer in der kommenden Saison für die Krefelder spielen. das teilte der Verein am Sonntag mit.

"Es ist sehr wichtig für uns als Verein, dass wir für unsere erste Mannschaft auch auf Spielern aus der eigenen Jugend bauen - bei Marcel sind wir uns sicher, dass er sich weiterhin beweisen wird und sich darüber hinaus bei uns im Seniorenbereich noch weiter entwickeln kann", sagte der stellvertretende Vorsitzende Andreas Scholten gegenüber Vereinsmedien. In der vergangenen Regionalligasaison kam Eigengewächs Kretschmer auf 21 Einsätze, in denen er zwei Tore und zwei Torvorlagen beisteuern konnte.

Cronenberger SC holt Julian Kray zurück

Auch der Cronenberger SC konnte eine Personalie kommunizieren. Konkret handelt es sich um Julian Kray, der bis dato beim TVD Velbert unter Vertrag stand. Kray spielte bereits in der Saison 2020/21 in Cronenberg und wird nun zurückkehren. Für Velbert absolvierte er in der abgelaufenen Runde 22 Spiele, schoss zwei Tore und gab eine Vorlage.

Trotz seiner erst 24 Jahre hat der Stürmer bereits einen großen Erfahrungsschatz vorzuweisen. So hat er bereits 127 Spiele in der Oberliga Niederrhein (24 Tore, 19 Vorlagen) absolviert. Für den Wuppertaler SV spielte er auch schon in der U19-Bundesliga. In der höchsten deutschen Jugendspielklasse kommt er auf 44 Partien, acht Tore und eine Vorlage.