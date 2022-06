Oberliga Niederrhein: Zukunft von KFC-Kapitän klar, TVD mit weiteren Zugängen

Die Saison in der Oberliga Niederrhein wird am Sonntag (12. Juni) beendet. Die Planungen für die neue Serie laufen schon längst auf Hochtouren. So auch beim KFC und dem TVD.

Lange hatte der KFC Uerdingen sich um einen Verbleib dieses Spielers bemüht. Und die Anstrengungen wurden belohnt. Die Rede ist von Kapitän Leonel Kadiata. Der 28-Jährige bleibt an der Grotenburg! Beim KFC ist man natürlich sehr glücklich über Kadiatas Vertragsverlängerung. Und auch der Defensivspezialist freut sich und erklärt seine Entscheidung: "Der Abstieg tut immer noch weh - aber der Verein hat Visionen und Potential. Ich möchte den Weg weiter mitgehen und unbedingt dabei helfen, dass wir mit unseren Fans wieder vermehrt Erfolge feiern können." Kadiata hatte in der vergangenen Saison 36 Pflichtspiele für den Regionalliga-Absteiger und zukünftigen Mitfavoriten der Oberliga Niederrhein absolviert. Zwei Talente für TVD Velbert Und auch Uerdingens Konkurrent TVD Velbert hat einige Personalentscheidung bekanntzugeben. David Glavas (18) und Paul Scalet (19) wechseln zu den Dalbecksbäumern nach Velbert. Der in Mettmann geborene und wohnende Glavas kommt aus der U19 der SG Unterrath, wo er beim Niederrheinligisten Kapitän war und dort im defensiven Zentrum in 14 Spielen auf sieben Tore und neun Assists kam. In der Jugend spielte Glavas beim SC Velbert und ETB SW Essen, bevor er zu den Düsseldorfern wechselte. Als rechter Innen- und Außenverteidiger einzusetzen, kommt Scalet aus der U19 von Fortuna Düsseldorf zur TVD. Scalet ist wohnhaft in Velbert, spielte seit der C-Jugend bei Fortuna Düsseldorf und war dort bis zur Winterpause im Einsatz. Nun geht es für ihn ab dem 1. Juli 2022 in der Oberliga beim TVD Velbert weiter.

