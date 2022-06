Am Montag (6. Juni) wird der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz in der Oberliga Westfalen seinen Abschluss finden. Aktuell belegt den die SG Wattenscheid 09.

Ist das spannend: Vor dem letzten Spieltag in der Oberliga Westfalen können noch drei Teams in die Regionalliga West aufsteigen. Hinter dem feststehenden Meister 1. FC Kaan-Marienborn sind das die SG Wattenscheid 09, der SC Paderborn II und Westfalia Rhynern.

Die vielversprechendste Ausgangsposition hat der einstige Bundesligist aus dem Ruhrpott. Denn aktuell belegt die SGW Rang zwei und steht einen Punkt vor dem SCP. Doch das letzte Spiel wird noch einmal knifflig werden. Denn mit Eintracht Rheine kommt jenes Team ins Lohrheidestadion, das gerade Westfalia Rhynern mit 1:0 besiegt hat. Auch beim 2:2 gegen Kaan-Marienborn hatte die Eintracht zuvor gut ausgesehen.

Paderborn hofft auf Wattenscheid-Patzer, Rhynern als Außenseiter

Wattenscheid tritt mit vier Siegen in Serie im Rücken an. Soll es für den Nachwuchs des SC Paderborn mit dem Aufstieg noch etwas werden, dann müsste die SGW zum Abschluss Federn lassen und der Sportclub seinerseits bestenfalls gewinnen. Für den Gegner TuS Erndtebrück geht es noch um die Platzierung in der unteren Tabellenhälfte. Zuletzt setzte es drei Pleiten in Serie, darunter Klatschen gegen Kaan-Marienborn (1:6) und Rhynern (1:5). Die Paderborner Formkurve schwankt ebenfalls. Am vergangenen Wochenende gab es allerdings einen deutlichen 3:0-Sieg bei den Sportfreunden Siegen.

Sollten Wattenscheid und Paderborn nicht gewinnen, könnte gar noch Westfalia Rhynern der lachende Dritte sein. Durch die überraschende Pleite gegen Rheine haben die Hammer ihre gute Ausgangsposition am vergangenen Wochenende verspielt. Gegner SV Schermbeck ist in der Aufstiegsrunde Tabellenletzter und seit vier Spielen sieglos.