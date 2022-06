Sportfreunde Hamborn: So laufen die Planungen nach dem Oberliga-Aufstieg

Vor wenigen Wochen konnten die Sportfreunde Hamborn 07 den Aufstieg in die Oberliga klar machen. Nun plant man bereits akribisch für die anstehende Spielzeit.

Nach der Saison ist vor der Saison: Kaum sind die Feierlichkeiten über den Oberliga-Aufstieg bei den Sportfreunden Hamborn 07 abgeschlossen, plant man im Duisburger Norden bereits die kommende Spielzeit. Nachdem bereits im März bekanntgegebenen Deal mit Justin Bock (kommt von SV Genc Osman Duisburg), konnten in den vergangenen Wochen mit Michael Roth, Nick Bennmann, Joel Bayram (alle Spvgg Sterkrade-Nord) und Marian Ograjensek (TV Jahn Hiesfeld) bereits die nächsten Transfers für die kommende Saison fix gemacht werden.

Trainer Julian Berg, der in der Endphase der abgelaufenen Spielzeit übernommen hat, beschreibt die bald beginnende Vorbereitung: „Der Vorbereitungsplan steht. Wir haben bereits ein paar Testspielgegner für die Vorbereitung, müssen bei einigen aber noch die Ligazugehörigkeit abwarten. Insgesamt läuft die Planung für den Trainingsauftakt am 27. Juni auf Hochtouren.“

Hamborn-Trainer Berg will keine konkreten Ziele formulieren

Insgesamt ist Trainer Berg sehr zufrieden mit seiner Mannschaft und attestiert seinen Spielern ein großes Potenzial. Dennoch soll der Kader der „Löwen“ im Idealfall durch gezielte Neuzugänge zusätzlich an Qualität gewinnen: „Nach einem solchen Aufstieg ist die Euphorie in einer Mannschaft immer groß, so dass die meisten Spieler hier bleiben wollen. Im Moment sieht es danach aus, als könnten wir die Spieler die wir halten wollen für die kommende Saison auch wirklich halten. Darüber bin ich sehr froh. Wenn wir uns jetzt noch punktuell verstärken, bin ich der Überzeugung, dass die Truppe eine Rolle spielen kann.“

Als größten Unterschied zwischen Landes- und Oberliga führt der Trainer, der mit Sterkrade-Nord und Jahn Hiesfeld selber Erfahrung in der Oberliga sammeln konnte, die spielerischen und athletischen Unterschiede an. Spielerische Klasse sei in der Oberliga deutlich wichtiger.

Mit Blick auf anstehende Spielzeit möchte Berg allerdings keine klaren Ziele ausgeben. „Ich mag das nicht, vor der Saison verbindliche Ziele auszugeben. Sowas kann einem schnell auf die Füße fallen. Erst mal ist es wichtig so viele Punkte wie möglich zu holen, dazu brauchen wir vor allem einen guten Start. Ich schätze die Oberliga Niederrhein im nächsten Jahr stärker ein als in diesem. Mit Uerdingen und VfB Homberg kommen zwei starke Teams runter, es wird jedenfalls nicht leichter“, erklärt der Trainer der Sportfreunde Hamborn. „Ich bin vorsichtig optimistisch mit der Truppe. Wir haben einige Spieler, die das Niveau der Liga locker schon besitzen. Mit Timm Golley und Julian Bode sind wir in der Offensive stark aufgestellt. Ich trau das aber auch den anderen Jungs zu. Ich bin durchaus optimistisch, dass wir eine gute Saison spielen.“