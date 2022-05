Oberligist SpVg Schonnebeck hat mit Nils van den Woldenberg bereits den dritten Spieler von Stadtrivale FC Kray verpflichtet.

Die SpVg Schonnebeck hat Nils van den Woldenberg verpflichtet. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 20-jährige Linksverteidiger soll die Lücke schließen, die durch den Abgang von Dennis Abrosimov zum VfB Homberg entstanden ist.

"Wir haben Nils bereits zu seiner Zeit in der RWE U19 im Blickfeld gehabt, waren aber bisher auf seiner Position ausreichend gut besetzt. Unter anderem konnte er uns schon damals als Jungjahrgang in einem Testspiel gegen uns von sich überzeugen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Nach einer für ihn nicht ganz so glücklich verlaufenen ersten Seniorensaison, werden wir Nils den Rahmen bieten, dass er sich absolut wohl fühlt, um sich in Ruhe weiterentwickeln zu können und schon bald konstant gute Leistungen abzuliefern“, sagt Christian Leben, sportlicher Leiter der Schwalben.

Van den Woldenberg spielte in der Jugend für Rot-Weiss Essen, Schalke 04 und MSV Duisburg und absolvierte insgesamt 19 Spiele in der U17- und U19-Bundesliga, ehe er zu Beginn dieser Saison zum TuS Haltern in die Oberliga Westfalen wechselte. Erst in der Winterpause wechselte er zum FC Kray, wo er 13 Pflichtspiele bestritt.

„Ich freue mich die nächsten zwei Jahre für Schonnebeck auflaufen zu dürfen und bin davon überzeugt, hier den nächsten Schritt machen zu können. Zusammen mit der Mannschaft werden wir sicherlich eine sehr gute Rolle in der Oberliga spielen können", sagt van den Woldenberg.

Der gebürtige Essener ist nach Thorben Kern und Kevin Kehrmann bereits der dritte Spieler, der sich von Liga- und Stadtrivale FC Kray anschließt.