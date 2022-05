Oberliga Niederrhein: Spuck-Eklat gegen ETB-Trainer - Bocholt schmeißt Zuschauer raus

Beim Oberliga-Spiel zwischen dem 1. FC Bocholt und ETB Schwarz-Weiß Essen soll es zu unschönen Vorfällen gegen Gästetrainer Suat Tokat gekommen sein. Die Gastgeber reagieren.

Eigentlich hatte der 1. FC Bocholt am Sonntagnachmittag allen Grund zur Freude. Bei bestem Wetter besiegte der Niederrhein-Oberligist den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 3:1 (1:1) und ging einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die Regionalliga West.

Allerdings wurde die Partie nach Angaben beider Vereine von unschönen Szenen überschattet. ETB-Trainer Suat Tokat soll von Zuschauern angespuckt worden sein, zudem soll es rassistische Äußerungen auf der Tribüne gegeben haben. Die Bocholter reagierten umgehend und veröffentlichten am Sonntagabend eine Stellungnahme. Es seien Dinge geschehen, "die der 1. FC Bocholt nicht tolerieren kann und nicht tolerieren wird", schrieb der Verein mit Blick auf die Vorfälle.

Es seien unverzüglich Konsequenzen gezogen worden, heißt es weiter. Zwei Zuschauer wurden eindeutig identifiziert und aus dem Stadion geschmissen. "Das werden wir auch zukünftig ausnahmslos so ahnden", so der Klub. Der FCB stehe für ein "respektvolles, weltoffenes Miteinander", für Rassismus und asoziales Verhalten gebe es keinen Platz. Die Gastgeber entschuldigten sich: "Das Verhalten Einzelner repräsentiert keinesfalls die Werte des 1. FC Bocholt oder der großen Mehrheit unserer Anhänger!"

ETB-Trainer Tokat hatte nach der Niederlage seines Teams von einem "hitzigen Spiel mit viel Emotionalität" gesprochen. "Das gehört alles dazu und dafür lieben wir den Fußball. Aber wenn ich dann von einigen Zuschauern hinter mir angespuckt werde, sind das Sachen, wo Grenzen überschritten werden. Das ist ein No Go und darf nicht passieren."

ETB-Trainer lobt Team trotz Niederlage

Zufrieden war der Coach hingegen mit der Leistung seines Teams. "Am Ende stehen wir mit null Punkten da, haben aber ein super Spiel gemacht. Ich kann vor meinen Jungs nur den Hut ziehen." Bis weit in die zweite Halbzeit hinein boten die Essener dem Topteam beim Stand von 1:1 Paroli, dann wurde der Druck zu groß. Bocholt ging durch einen Elfmeter in Führung, erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1.

Damit festigte der 1. FC den ersten Tabellenplatz. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die SSVg Velbert. Der Verfolger hat eine Partie weniger bestritten. Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell. Der ETB steht auf dem vorletzten Tabellenrang der Aufstiegsrunde.