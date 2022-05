Oberliga Westfalen: Aufstiegsrunde – Spitzenreiter souverän, verrückter Wattenscheid-Sieg

Während Kaan-Marienborn sich eindrucksvoll an der Spitze hält, rutscht der SC Paderborn II weiter ab. Nutznießer ist Westfalia Rhynern. Auch die SG Wattenscheid siegt spektakulär.

Die Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen hat am sechsten Spieltag jede Menge Tore geliefert. Die SG Wattenscheid gewinnt ein verrücktes Spiel, Spitzenreiter Kaan-Marienborn zerlegt die TuS Erndtebrück und Westfalia Rhynern schiebt sich mit einem Kantersieg auf Platz zwei.

ASC Dortmund – SG Wattenscheid 2:3 In einem chaotischen Spiel hat sich die SG Wattenscheid am Ende knapp mit 3:2 gegen den ASC Dortmund durchgesetzt. Dabei gingen die Gastgeber bereits nach 13 Minuten durch Maxi Podehl in Führung. Erst in der zweiten Hälfte gelang Timon Schmitz der Ausgleich (64.). Doch dann folgte eine völlig verrückte Schlussphase. Dennis Knabe (83.) und Felix Casalino (85.) brachten den Wattenscheidern das 3:1. Kurz vor Schluss war das Spiel auf einmal wieder offen. Michael West besorgte den Anschluss (88.). Am Ende blieb es aber bei dem knappen Auswärtssieg.

TuS Erndtebrück – 1. FC Kaan-Marienborn 1:6

Der Spitzenreiter hat ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Beim TuS Erndtebrück gab sich der 1.FC Kaan-Marienborn keine Blöße und feierte einen echten Kantersieg. Jannes Hoffmann (36.) eröffnete den Torreigen. In Halbzeit zwei machten Derrick Kyere (51./59.), Mats-Lukas Scheld (56.), Kohsuke Tsuda (73.) und Ilyass Mirroche (88.) alles klar. Chihirio Inada gelang noch der Ehrentreffer (90). Kaan-Marienborn bleibt an der Spitze, Erndtebrück ist weiterhin Achter.

Sportfreunde Siegen – Westfalia Rhynern 1:5

Deutlich wurde es auch in Siegen. Beim Schlusslicht der Aufstiegsrunde war Westfalia Rhynern mächtig in Torlaune. Dabei mussten die Gäste nach nur fünf Minuten schon einen Dämpfer hinnehmen. Michel Harrer traf für Siegen. Im Anschluss sorgten Eduard Probst (9./38.), Tim Neumann (35.) und Hakan Sezer (62./70.) für einen deutlichen 5:1-Erfolg. Damit schiebt sich Rhynern vorbei am SC Paderborn II auf den zweiten Aufstiegsplatz.

SC Paderborn II – FC Gütersloh 1:1

In der Hinrunde sah es lange Zeit so aus, als ginge der Aufstieg nur über den SC Paderborn II. Doch in der Aufstiegsrunde können die jungen Paderborner weiterhin nicht Fuß fassen. Erst ein Sieg in fünf Spielen bedeuten den freien Fall auf Platz vier und drei Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Auch gegen den FC Gütersloh reichte es nur für eine Punkt. Jesse Tugbenyo brachte den SCP in Führung (15.), doch Aleksandar Krunic glich quasi auf Anhieb aus (20.). Gütersloh lauert damit vier Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsplatz.

Eintracht Rheine – SV Schermbeck 0:0

In Rheine ließ man sich an diesem Spieltag nicht von all den Torfestivals nicht anstecken. Eintracht Rheine und der SV Schermbeck lieferten sich eine Nullnummer. Da es für beide Teams um nichts mehr geht, hat das auch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Tabelle.

