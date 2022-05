Oberliga Niederrhein: Abstiegsrunde - deutliche Kray-Pleite, Kellerkind kann wieder hoffen

Der siebte Spieltag stand in der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein am Sonntag auf dem Programm. So lief es im Abstiegskampf.

Unverändert bleibt die Lage im Tabellenkeller in der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Auf den direkten Abstiegsplätzen sieben bis zwölf gab es am siebten Spieltag keine Bewegung. Derweil übernahm Union Nettetal zumindest vorübergehend die Tabellenführung und machte einen großen Schritt in Richtung Rettung - mit einem deutlichen Sieg über den FC Kray. 0:4 lautete es am Ende aus Essener Sicht. Amir Ahmadi (13.), Drilon Istrefi (22.) und Doppelpacker Ahmetilhan Yavuz (84., 90.) sorgten mit ihren Toren für die FCK-Pleite. Damit müssen die Krayer wieder verstärkt um den Klassenerhalt zittern, nachdem sie zuvor zwei Erfolge in Serie gefeiert hatten. Derzeit steht das Team von Damian Apfeld aber über dem Strich. Neue Hoffnung schöpfen auch die Sportfreunde Niederwenigern, die die Spvgg. Sterkrade-Nord 3:1 besiegten und in der Tabelle mit den Oberhausenern nach Punkten gleichziehen. Beide Teams stehen jedoch weiter in der Abstiegszone. Gleiches gilt für den SC Düsseldorf-West, der sich Teutonia St. Tönis 0:1 geschlagen geben musste. Die abgeschlagenen Kellerkinder SC Velbert und 1. FC Mönchengladbach zeigten, warum sie die schwächsten Offensiven der Liga stellen. Sie trennten sich 0:0. Während Gladbach längst abgestiegen ist, könnte Velberts Niedergang in die Landesliga schon kommende Woche besiegelt sein. Der Cronenberger SC belegt trotz des überraschend deutlichen 4:0 über TuRU Düsseldorf am Freitag weiterhin den ersten Abstiegsrang. Hier geht es zur Tabelle der Abstiegsrunde Alle Ergebnisse des 7. Spieltages TuRU Düsseldorf - Cronenberger SC 0:4 (Freitag) SF Niederwenigern - Spvgg. Sterkrade Nord 3:1 Union Nettetal - FC Kray 4:0 Düsseldorf-West - Teutonia St. Tönis 0:1 FSV Duisburg - Jahn Hiesfeld 0:1 SC Velbert - 1. FC Mönchengladbach 0:0

