Oberliga Niederrhein: ETB bleibt oben dran - Niederwenigern in Halbzeit zwei ohne Oberligaformat

Im Stadtduell setzte sich Schwarz-Weiß Essen gegen Niederwenigern durch. Das sagen die Trainer nach der Partie:

Am 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfing der ETB Schwarz-Weiß Essen die Sportfreunde Niederwenigern und feierte einen ungefährdeten 4:1-Erfolg.

ETB-Trainer Julian Stöhr hatte vor den Partien gegen Niederwenigern, Union Nettetal und Baumberg neun Punkte als Ziel ausgegeben. Mit nun 42 Punkten auf Platz fünf benötigt sein Team eine Siegesserie, um im Aufstiegsrennen noch mitmischen zu können. Der erste Schritt ist mit dem 4:1 gelungen.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase tat sich der ETB noch schwer. Erst in der 40. Minute brachte Kapitän Frederik Lach sein Team nach einem Standard in Führung. Nach dem Spiel erklärte Trainer Stöhr die Startschwierigkeiten: "Wir haben in einem neuen System gespielt. Dass die Dreierkette hinten nicht von Anfang an perfekt funktionieren würde, war uns bewusst – das haben wir in Kauf genommen."

In der Halbzeitpause forderte Stöhr, die Führung weiter auszubauen und Niederwenigern nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen – mit Erfolg. Nach nur zehn Minuten in Durchgang zwei stand es bereits 3:0. "Nach dem 3:0 wussten wir, dass wir unser Ziel erreicht hatten. Wir haben die restliche Zeit souverän heruntergespielt, hätten aber noch ein oder zwei Tore mehr machen müssen. Wir sind zufrieden, ärgern uns aber über das Gegentor kurz vor Schluss."

Neben der Systemumstellung nahm Stöhr auch eine Veränderung im Tor vor: Ryan Valentine musste für Alexander Golz weichen. Der Trainer erklärte die Entscheidung: "Golz hat es in den letzten Wochen sehr gut gemacht und im Testspiel bereits die Dreierkette von hinten gecoacht. Der Wechsel hatte keine Leistungsgründe, sodass nächstes Wochenende wieder Ryan im Tor stehen wird. Wir brauchten bei dieser Umstellung einfach mehr Kommunikation, Alex hat das sehr gut gemacht."

Gästetrainer Marcel Kraushaar sah eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten: "Wir haben die ersten 40 Minuten ordentlich gespielt und defensiv stabil gestanden. In der zweiten Halbzeit hatte unser Spiel dann kein Oberliga-Format mehr – da haben wir viele Dinge missen lassen. Am Ende können wir froh sein, dass wir nicht noch mehr Gegentore bekommen haben."

Sein Fokus liegt jedoch auf den kommenden Partien: "Der ETB ist nicht unser Maßstab. Es geht darum, gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf eine andere Grundhaltung zu zeigen."