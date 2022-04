Oberliga: Marcus John hat einen neuen Job gefunden

Marcus John, jahrelang Trainer in der Oberliga Niederrhein, hat einen neuen Job gefunden.

Der 1. FC Bocholt hat Marcus John als neuen Sportlichen Leiter verpflichtet. Der aktuelle Tabellenzweite der Oberliga Niederrhein verständigte sich mit dem 47-Jährigen auf eine Zusammenarbeit bis 30. Juni 2023. John wird somit Nachfolger des im März freigestellten Stephan Engels, der zwei Jahre lang für die Kaderplanung an der Gigaset Arena verantwortlich war.

John hat bereits eine Vergangenheit am Bocholter Hünting, denn er spielte von 1995 bis 1997 für den 1. FC Bocholt in der damals drittklassigen Regionalliga. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn sammelte er im Jugendbereich von Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach erste Erfahrungen im Trainerbereich. Anschließend trainierte John fünf Jahre lang den SC Düsseldorf-West, mit dem er den Sprung in die Oberliga Niederrhein schaffte. Im Jahr 2018 wechselte John zum SV Straelen, mit dem er in die Regionalliga West aufstieg. Zuletzt war der Inhaber der DFB-A-Lizenz knapp zwei Jahre lang als Cheftrainer des Ligarivalen SSVg Velbert tätig.

Der 1. FC Bocholt ist Johns erste Station als Sportlicher Leiter. Dabei ist es offenbar genau diese Herausforderung, die ihn besonders reizt: "Der 1. FC Bocholt ist ein sehr ambitionierter Club mit hohen sportlichen Zielen. Ich freue mich, dem Verein ab sofort neben dem Platz dabei helfen zu können, die gesteckten Ziele zu erreichen. Der Austausch mit den Verantwortlichen war von Anfang an sehr gut", sagt John. Er betont zugleich, angesichts seiner Vita als Chefcoach selbst keinerlei Ambitionen auf den Trainerjob zu haben: "Jan macht einen hervorragenden Job und ich bin überzeugt, dass er den Regionalliga-Aufstieg mit dem Team packen wird. In den sehr guten und vertrauensvollen Gesprächen haben wir schnell festgestellt, auf einer Wellenlänge zu sein. Ich bin sehr glücklich, nun auch strategisch zum Erfolg beitragen zu können."

Auch FC-Präsident Ludger Triphaus ist glücklich mit der Verpflichtung des neuen Sportlichen Leiters: "Marcus John zeichnet sich durch eine sehr hohe Fußball-Fachkompetenz und ein großartiges Netzwerk aus. Auf seinen Trainerstationen wusste er mit einer modernen Arbeitsweise und sportlichem Erfolg zu überzeugen. Ich glaube, dass Jan und er als sportlich Verantwortliche sehr gut harmonieren und zusammen erfolgreich sein werden."