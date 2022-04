Oberliga Westfalen: Abstiegsrunde - Nächstes Herne-Debakel, düstere Aussichten in Haltern

In der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen stand am Sonntag der vierte Spieltag auf dem Programm. So lief es für die Teams im Abstiegskampf.

Westfalia Herne hat die siebte Pleite in Serie kassiert. Bei der SG Finnentrop-Bamenohl verlor das abgeschlagene Schlusslicht deutlich mit 1:5.

Den frühen Rückstand durch Moritz Kümhof (8.) konnte Hernes Nico Lübke zwar noch ausgleichen (17.). Doch dann kassierte der SCW das 1:2, Rafael Camprobin traf für Fin-Bam (27.), - und Herne brach auseinander. Ein Eigentor (28.), Julian Scheppe (46.) und Hasan Dogrusöz (66.) sorgten für die am Ende hohe Pleite. So kann der Absturz der Westfalia in die Westfalenliga bei 21 Punkten Rückstand und noch acht ausstehenden Partien schon an kommenden Spieltag besiegelt werden.

Düster sieht es auch für den TuS Haltern aus. Die Seestädter kamen gegen die Hammer SpVg nicht über ein 1:1 hinaus. Während der HSV auf dem ersten Platz über dem Strich steht, ist das rettende Ufer für Haltern nun acht Zähler entfernt. Halil Can Dogan brachte Hamm per Elfmeter in Führung (17.), der Ausgleich fiel durch Paul Keller (62.).

Der Tabellenvorletzte Holzwickeder SC kassierte eine 0:1-Heimpleite gegen die TSG Sprockhövel und taumelt ebenfalls in Richtung Westfalenliga. Sprockhövel hingegen führt die Tabelle der Abstiegsrunde an.

Einen wichtigen Schritt machte der TuS Ennepetal mit dem 2:0-Sieg gegen den RSV Meinerzhagen. Die Ennepetaler stehen nur vier Punkte über den Abstiegsplätzen. Victoria Clarholz zieht die SpVgg Vreden mit einem 4:1 wieder tiefer rein und schöpft neue Hoffnung.

Die Ergebnisse des 4. Spieltags

Victoria Clarholz - SpVgg Vreden 4:1 (3:0)

SG Finnentrop-Bamenohl - Westfalia Herne 5:1 (3:1)

Holzwickeder SC - TSG Sprockhövel 0:1 (0:0)

Hammer SpVg - TuS Haltern 1:1 (1:0)

TuS Ennepetal - RSV Meinerzhagen 2:0 (1:0)

